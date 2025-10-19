ETV Bharat / sports

राशिद खान ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, अपने एक्स अकाउंट से PSL टीम का नाम हटाया

RASHID KHAN PSL TEAM: पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से नाराज राशिद खान ने PSL टीम को बड़ा झटका दिया है.

राशिद खान
राशिद खान (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 5:19 PM IST

हैदराबाद: पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में तीन आफगान क्रिकेटरों समेत 8 बेगुनाह लोगों की जान जाने से राशिद खान काफी ज्यादा आहत हुए हैं. इस घटना से नाराज और दुखी राशिद ने पहले एक्स पर एक पोस्ट करके इसकी निंदा की और कहा कि नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है. ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी हैं, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

राशिद खान ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका
इसके बाद अफगानिस्तान टी20 टीम के कप्तान राशिद खान ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपने एक्स अकाउंट के बायों से पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) टीम लाहौर कलंदर्स का नाम हटा दिया है. जो ये इशारा करता है कि राशिद खान अब पीएसएल में नहीं खेलेंगे. राशिद ने पहले अपने एक्स बायो में उन सभी प्रमुख टीमों का नाम लिखा था जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं.

लेग स्पिनर राशिद खान ने इससे पहले अपने बोर्ड के उस फैसले का भी खुलकर समर्थन किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी त्रिकोणीय सीरीज खेलने से मना कर दिया था. राशिद खान के अलावा ऑलराउंडर गुलबदीन नैब ने इस हमले को हमारे लोगों, गौरव और स्वतंत्रता पर हमला बताया, जबकि तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी ने इसे एक जघन्य अपराध बताया.

Rashid Khan X account
राशिद खान का एक्स अकाउंट (Rashid Khan X)

इस दुखद हमले में घरेलू क्रिकेटरों की जान जाने से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शोक व्यक्त करते हूए हमले की कड़ी निंदा की है. जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताते हुए आईसीसी के बयान को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया.

पाकिस्तान ने आईसीसी की आलोचना की
पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि हम आईसीसी के इस बयान की निंदा करते हैं, जिससे यह धारणा बनती है और यह दावा किया जाता है कि पाकिस्तानी हमलों में तीन अफगान क्रिकेटर मारे गए. आईसीसी ने अफगानिस्तान बोर्ड के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की जहमत नहीं उठाई और एक बयान जारी कर पाकिस्तान पर हमले का दावा किया.'

पाकिस्तानी मंत्री ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान बोर्ड ने बिना कोई ठोस सबूत पेश किए तीन क्रिकेटरों की मौत का बयान दिया. जिसके बाद आईसीसी का बयान स्वतंत्रता और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर गंभीर सवाल उठाता है. एक अंतरराष्ट्रीय खेल नियामक संस्था को ऐसे विवादास्पद दावे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिसकी पुष्टि अभी बाकी है.

