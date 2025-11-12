10 महीने में दूसरी शादी! दिग्गज क्रिकेटर ने फैंस को चौंकाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें
दूसरी पत्नी के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद अफगान क्रिकेटर ने दूसरी शादी की पुष्टि कर दी.
Published : November 12, 2025 at 1:41 PM IST
हैदराबाद: अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने दूसरी शादी की पुष्टि करके सबको चौंका दिया है. हाल ही में उनकी एक लड़की के साथ सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं. जिसके बाद कई क्रिकेट प्रशंसक राशिद खान के साथ उस महिला का कनेक्शन जानने के बारे में उत्सुक हो गए, और कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगी.
दरअसल राशिद खान हाल ही में 'खान चैरिटी फाउंडेशन' के उद्घाटन समारोह में एक महिला के साथ देखे गए थे. जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए. उन अफवाहों को रोकने के लिए राशिद खान ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों पर एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए अपनी दूसरी शादी की पुष्टि भी की.
राशिद खान ने क्या कहा?
राशिद खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस पूरे मामले पर सफाई दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, '2 अगस्त 2025 को, मैंने अपने जीवन का एक नया और सार्थक अध्याय शुरू किया. मैंने निकाह किया और एक ऐसी महिला से शादी की जो उस प्यार, शांति और साझेदारी का प्रतीक है, जिसकी मुझे हमेशा से उम्मीद थी. मैं हाल ही में अपनी पत्नी को एक चैरिटी कार्यक्रम में ले गया था, और इतनी छोटी सी बात पर भी अटकलें लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है. सच तो सीधा और साफ है, वह मेरी पत्नी है, और हम साथ हैं और हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है. उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने दया, समर्थन और समझदारी दिखाई है.'
राशिद खान की दूसरी शादी
ये अफगान स्पिनर की दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने पिछले साल 3 अक्टूबर को पहली शादी की थी. लेकिन क्या उन्होंने पहली शादी खत्म करने के बाद दूसरी शादी की है या फिर पहली शादी को बरकरार रखकर दूसरी शादी की ये अभी तक साफ नहीं हुआ है.
बता दें की 2 अगस्त को राशिद के अलावा उनके तीन भाइयों, आमिर खलील, जकीउल्लाह और रजा खान ने भी शादी की. यह समारोह काबुल के इंपीरियल कॉन्टिनेंटल होटल में हुआ और इस अवसर पर पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, नजीबुल्लाह जदरान, रहमत शाह और मुजीब उर रहमान जैसे कई स्टार अफगान खिलाड़ी मौजूद थे.
Didn’t know Rashid Khan had motion like that. Pretty wife namkhuda.— Qalandar (@shamali_wal) November 9, 2025
Maybe I should start playing cricket. pic.twitter.com/0PyFYRelsk
राशिद का क्रिकेट करियर
27 वर्षीय राशिद खान फिलहाल अफगानिस्तान की टी20 टीम के कप्तान हैं और वो अब तक 6 टेस्ट, 117 वनडे और 108 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. टेस्ट में उनके नाम 45 विकेट और 920 रन हैं. जबकि वनडे में राशिद ने 210 विकेट और 4127 रन बनाए हैं और टी20आई में उन्होंने 182 विकेट और 2492 रन बनाए हैं.
अफगानिस्तान की अगली सीरीज
अफगानिस्तान जनवरी 2026 में वेस्टइंडीज के साथ टी20 सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. दोनों टीमें 2026 के टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए तीन मैचों की श्रृंखला में एक-दूसरे से भिड़ेंगी. यह सीरीज 19 जनवरी को शुरू होगी, जो फरवरी में होने वाले टी20 विश्व कप से कुछ दिन पहले होगी. टी20 विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे.