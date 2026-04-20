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राशिद खान का बड़ा खुलासा, इन दो देशों की मिली थी नागरिकता की ऑफर

राशिद खान ( IANS )

हैदराबाद: अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग में बिजी हैं. वो लीग में गुजरात टाइटंस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी किताब 'राशिद खान: फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम' में खुलासा किया है कि उनको भारत और ऑस्ट्रेलिया से नागरिकता की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को लेने से मना कर दिया था. राशिद खान ने अपनी किताब में 2023 IPL सीजन की एक घटना का जिक्र किया. टीम के एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि भारतीय क्रिकेट जगत की एक बड़ी हस्ती उनसे मिलना चाहती है. राशिद को वह बातचीत अच्छी तरह याद है. राशिद ने बताया, 'मैं उनके पास गया और उन्हें नमस्ते किया. हमारी बातचीत शुरू हुई, और उन्होंने कहा, 'तुम्हारे देश (अफगानिस्तान) के हालात बहुत खराब हैं. तुम भारत आ जाओ और यहीं रहो. हम तुम्हें भारतीय दस्तावेज दिलवा देंगे, तुम यहीं रहो और यहीं क्रिकेट खेलो.' मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूं

राशिद खान ने आगे कहा, 'उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दूं. लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 'आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. मैं अपने देश, अफगानिस्तान के लिए खेल रहा हूं.'