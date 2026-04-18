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IPL के बीच राशिद खान के घर आया नन्हा मेहमान, फोटो शेयर कर बताया बेटे का नाम

अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान IPL के बीच पिता बन गए.

Rashid Khan
अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने मैदान के बाहर एक खास पल का जश्न मनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए अपने बेटे के जन्म की खबर दी और अपने नवजात बेटे का नाम ‘अजलान’ बताया.

इस घोषणा के साथ उन्होंने एक प्यारी सी तस्वीर और एक लकड़ी की तख्ती भी शेयर की, जिस पर लिखा था, “हैलो वर्ल्ड, मेरा नाम अजलान खान है.” इससे इस खबर में एक प्यारा और पर्सनल टच जुड़ गया.

अपनी खुशी जाहिर करते हुए राशिद ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, मेरे नन्हे राजकुमार.” उन्होंने अपने चाहने वालों से गुजारिश की कि वे उनके परिवार के लिए दुआ करें. इस पोस्ट पर जल्द ही साथी क्रिकेटरों और क्रिकेट जगत के लोगों की तरफ से बधाई संदेश आने लगे, जिससे पता चलता है कि इस खेल में उन्हें कितना प्यार और सम्मान मिलता है.

इस जश्न के बीच भी, मैदान पर राशिद का जलवा कम नहीं हुआ. शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ गुजरात टाइटन्स के मैच में, उन्होंने मैच का नतीजा तय करने में अहम भूमिका निभाई.

कैमरन ग्रीन से कड़ी चुनौती का सामना करते हुए—जिन्होंने 55 गेंदों में शानदार 79 रन बनाए थे—राशिद ने अपना संयम बनाए रखा और एक अहम सफलता दिलाई. उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को आउट कर दिया. यह पल KKR को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोकने में निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि आखिर में वे 180 रन पर ही सिमट गए.

इस सफलता की नींव पहले ही कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज ने रख दी थी. नई गेंद के साथ उनकी धारदार गेंदबाजी ने पावरप्ले के दौरान KKR को मुश्किल में डाल दिया था. हालांकि ग्रीन ने साझेदारियां बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन राशिद की देर से की गई गेंदबाजी ने यह सुनिश्चित किया कि स्कोर का पीछा करना टीम के लिए मुमकिन रहे.

जवाब में, GT के कप्तान शुभमन गिल ने 86 रनों की शानदार पारी खेलकर रन चेज को संभाला. उन्होंने शुरुआत में ही टीम के लिए माहौल तैयार कर दिया और टीम को मैच में आगे रखा. जिससे उनकी टीम ने पांच विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही. राशिद खान के लिए यह कई मायनों में एक यादगार मौका था, यह उनके निजी जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी और साथ ही मैदान पर भी उनका योगदान शानदार रहा.

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