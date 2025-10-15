ETV Bharat / sports

भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बादशाहत पर मंडराया खतरा, राशिद और उमरजई ने बिखेरा जलवा

भारत के कप्तान शुभमन गिल के आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर खतरा मंडरा रहा है. अफगानी बल्लेबाज ने रैंकिंग में धमाल मचाया है.

शुभमन गिल
शुभमन गिल (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें अफगानिस्तान के लेग ब्रेक स्पिनर राशिद खान ने कमाल कर दिया है. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर 5 अंक की छलांग लगाकर शीर्ष वनडे गेंदबाज का स्थान हासिल किया है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है.राशिद के अलावा अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई ने भी आईसीसी पुरुष वनडे खिलाड़ी रैंकिंग धमाल मचाया है.

वनडे रैंकिंग में अफगानी प्लेयर्स का धमाल
अफगानिस्तान द्वारा बांग्लादेश पर 3-0 से सीरीज जीतने के बाद राशिद ने दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज के रूप में अपनी जगह फिर से बना ली है, जबकि उमरजई वनडे ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष स्थान पर लौट आए हैं. उन्होंने 1 स्थान ऊपर चढ़कर जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है.

इसके साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे इब्राहिम जदरान ने वनडे बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है. वो शुभमन गिल (784) के बाद दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. उन्होंने 8 स्थान की छलांग लगाई है. उनके 764 रेटिंग प्वाइंट्स हो गए हैं.

अबू धाबी में अफगानिस्तान का प्रदर्शन शानदार रहा क्योंकि उन्होंने पहली बार एशियाई प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ वनडे सीरीज में सफाया किया और 2027 में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के अगले संस्करण से पहले टीम के लिए यह एक अच्छा संकेत है.

राशिद ने तीनों मैचों में 11 विकेट लिए वहीं, उमरजई ने पूरी सीरीज में सात विकेट हासिल किए. इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज 2 पायदान ऊपर 16वें स्थान पर और मोहम्मद नबी 6 पायदान ऊपर 50वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा
यशस्वी जायसवाल टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में दो पायदान ऊपर चढ़कर इंग्लैंड के जो रूट के बाद पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कुलदीप कैरेबियाई टीम के खिलाफ गेंदबाजी के अपने शानदार प्रदर्शन के बाद टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में सात पायदान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

ये खबर भी पढ़ें : ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारत को बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ चोटिल

