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Ranji Trophy: रिंकू सिंह के शतक की बदौलत UP ने बनाए 540 रन, दूसरे दिन बिहार का स्कोर 44/2

बिहार बनाम यूपी रणजी मैच ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा स्थित राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी एलीट सीजन 2026–27 के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला जारी है. मैच के दूसरे दिन यूपी ने अपनी पहली पारी में 540 रन बनाए. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिहार ने अपनी पहली पारी में 18 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना लिया है. बिहार की टीम अभी भी 496 रन पीछे है और अभी आठ विकेट शेष हैं.

रिंकू सिंह ने खेली शतकीय पारी

यूपी ने दूसरे दिन अपनी पारी पहले दिन के स्कोर 287/3 से आगे बढ़ाई. पहले दिन के नाबाद बल्लेबाज रिंकू सिंह और माधव कौशिक ने शानदार खेल दिखाया. हालांकि, स्टार मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह दिन के दूसरे ही ओवर में आउट हो गए लेकिन पवेलियन लौटने से पहले उन्होंने 168 गेंदों पर तीन गगनचुंबी छक्कों और 8 चौकों की मदद से 112 रनों की बेहतरीन पारी खेली. वहीं, ओपनर माधव कौशिक ने क्रीज पर खूंटा गाड़ते हुए 326 गेंदों पर 150 रनों की मैराथन पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे.

यूपी की पहली पारी 540, बिहार का स्कोर- 44/2 (ETV Bharat) यूपी की दमदार बल्लेबाजी

रिंकू और माधव के पवेलियन लौटने के बाद भी यूपी के बल्लेबाजों का दबदबा कायम रहा. आराध्य यादव और जीशान अंसारी ने बिहार के गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी और शतकीय साझेदारी की. आराध्य यादव ने 147 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 84 रन बनाए. जीशान अंसारी ने भी 97 गेंदों पर 58 रनों (4 चौके, 1 छक्का) की शानदार पारी खेली. अंत में 11वें नंबर के बल्लेबाज अभिनंदन सिंह ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और मात्र 30 गेंदों पर 4 छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 43 रन कूट दिए. अमोद यादव ने झटके 4 विकेट

बिहार की गेंदबाजी की बात करें तो अमोद यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 29.1 ओवर में 6 मेडन फेंकते हुए 91 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. स्पिनर सूरज कश्यप ने 43 ओवर में 9 मेडन फेंककर 100 रन दिए और 3 विकेट अपने नाम किए. कप्तान साकिबुल गनी ने भी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 7 ओवर में 36 रन देकर 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. हिमांशु सिंह ने 34 ओवर में 156 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि मो. इजहार और रघुवेंद्र सिंह काफी महंगे साबित हुए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. UP ने बनाए 540 रन (ETV Bharat)