रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल का फिक्चर जारी, 6 फरवरी को झारखंड के भिड़ेगा उत्तराखंड, देखें शेड्यूल
उत्तराखंड का झारखंड से मुकाबला जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में होगा, 6 से 10 फरवरी तक खेला जाएगा, कोच-कप्तान जीत के लिए आश्वस्त
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 2, 2026 at 4:28 PM IST
देहरादून: BCCI ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के नॉक आउट का फिक्चर जारी कर दिया है. फिक्चर के अनुसार चारों क्वार्टरफाइनल में एक ही दिन से शुरू होंगे. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उत्तराखंड को झारखंड की मजबूत टीम से भिड़ना होगा. मध्य प्रदेश का मुकाबला जम्मू एंड कश्मीर से होगा. बंगाल का मैच आंध्र प्रदेश से तो मुंबई और कर्नाटक क्वार्टरफाइनल में दो-दो हाथ करेंगे. उत्तराखंड के कोच मनीष झा और कप्तान कुणाल चंदेला जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं.
रणजी क्वार्टरफाइनल में झारखंड से भिड़ेगा उत्तराखंड: आठ साल में चौथी बार रणजी ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में पहुंची उत्तराखंड की टीम का मुकाबला इस सीजन की सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्राफी विजेता झारखंड से होगा. हालांकि टीम इंडिया के साथ टी20 विश्व कप में व्यस्तता के कारण झारखंड के पावर हाउस ईशान किशन टीम में नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह का खेला झारखंड ने इस सीजन दिखाया है, उनकी चुनौती हल्की में नहीं ली जा सकती है.
After an exhilarating, edge-of-the-seat final round of Elite group-stage fixtures, the #RanjiTrophy quarterfinalists are locked in 🏏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 1, 2026
8️⃣ teams remain in the hunt for glory 🙌
Here are the quarterfinal fixtures 👇@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/bd0bkWIjvP
6 फरवरी से जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में होगा रणजी क्वार्टरफाइनल मैच : उत्तराखंड का झारखंड से मुकाबला उनके ही घर में होगा. जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में 6 फरवरी को सुबह 9.30 बजे क्वार्टरफाइनल मुकाबला शुरू होगा. रणजी ट्रॉफी में लीग मैच जहां चार दिवसीय होते हैं, वहीं नॉकआउट के मैच पांच दिवसीय यानी प्रॉपर टेस्ट मैच सरीखे होते हैं.
उत्तराखंड की टीम तीन बार रणजी क्वार्टरफाइनल में हर चुकी है: पिछले तीन क्वार्टरफाइनल मुकाबलों में उत्तराखंड का मुकाबला अपेक्षाकृत मजबूत टीमों विदर्भ, मुंबई और कर्नाटक से हुआ था. जिन मैचों में टीम को हार मिली थी. लेकिन इस बार चुनौती उतनी मजबूत नहीं है. उत्तराखंड की टीम अगर फोकस्ड रहती है, और अच्छी रणनीति के साथ मैदान में उतरती है तो सेमीफाइनल का राह कठिन नहीं होगी.
बाकी 6 टीमों के रणजी क्वार्टरफाइनल मुकाबले: उत्तराखंड और झारखंड के अलावा जो अन्य 6 टीमें क्वार्टरफाइनल में हैं, उनमें से मध्य प्रदेश इंदौर के होल्कर स्टेडियम में मजबूती से उभर रही जम्मू एंड कश्मीर की टीम से भिड़ेगी. बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड कल्याणी में बंगाल का मुकाबला आंध्र प्रदेश की टीम से होगा. मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में मुंबई की टीम कर्नाटक की मजबूत चुनौती का सामना करेगी. अब क्रिकेट प्रेमियों को रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल का बेसब्री से इंतजार है.
ये भी पढ़ें: चौथी बार रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा उत्तराखंड, असम को एक पारी 42 रनों से हराया