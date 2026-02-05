ETV Bharat / sports

रणजी क्वार्टरफाइनल- कल से शुरू होगा उत्तराखंड और झारखंड का मुकाबला, इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

उत्तराखंड के ये खिलाड़ी हैं मैच विनर: लीग मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले कप्तान कुणाल चंदेला, मयंक मिश्रा, जगदीश सुचित, भूपेन लालवानी और विकेट कीपर सौरभ रावत पर क्वार्टरफाइनल में भी सबकी नजरें रहेंगी. यही खिलाड़ी उत्तराखंड के की प्लेयर भी रहेंगे.

उत्तराखंड की टीम 8 साल में चौथी बार क्वार्टरफाइनल खेलेगी: उत्तराखंड की क्रिकेट टीम ने इस रणजी सीजन शानदार क्रिकेट खेली है. अपने 7 लीग मैचों में से उन्होंने सिर्फ 2 मैच हारे और 4 मैचों में जीत हासिल की. 1 मैच ड्रॉ रहा. इस तरह अपने ग्रुप में सेकेंड टॉपर रहकर उत्तराखंड की टीम ने नॉकआउट में प्रवेश किया.

कल से उत्तराखंड और झारखंड का रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल मैच: 6 फरवरी से रणजी ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में उत्तराखंड का झारखंड से मुकाबला होने जा रहा है. पांच दिवसीय क्वार्टरफाइनल मैच झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम पर खेला जाएगा. मैच सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगा. उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला हैं तो ईशान किशन के भारतीय टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप में बिजी रहने के कारण विराट सिंह झारखंड की कप्तानी करेंगे.

उत्तराखंड अपने 8 साल के क्रिकेट के सफर में चौथी बार रणजी क्वार्टरफाइनल खेलने जा रहा है. इधर जिम्बाब्वे में चल रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने से उधर भी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें लगी हैं. 6 फरवरी को भारतीय लड़कों और इंग्लैंड के यूथ के बीच फाइनल होना है.

देहरादून/जमशेदपुर: देश में इस समय क्रिकेट फीवर चल रहा है. 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है. खेल प्रेमी बेसब्री से 7 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं. इधर 6 फरवरी से भारत की सबसे बड़ी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले भी शुरू हो रहे हैं. लीग मैचों के बाद 38 टीमों में से 8 टीमें क्वार्टरफाइनल में पहुंची हैं.

दोहरे शतक के साथ कप्तान कुणाल चंदेला ने छोड़ी है छाप: अगर प्रदर्शन की बात करें तो इस रणजी सीजन के लीग मैचों में कप्तान कुणाल चंदेला का बल्ला खूब चला है. उन्होंने कुल 7 लीग मैचों में 64.10 की औसत से कुल 641 रन बनाए हैं. रन बनाने के मामले में वो रणजी ट्रॉफी की 38 टीमों के खिलाड़ियों में 9वें स्थान पर रहे. इस दौरान चंदेला ने 2 शतक बनाए तो 3 अर्धशतक भी उनके नाम हैं. खास बात ये है कि असम के खिलाफ जीते गए आखिरी लीग मैच में कुणाल चंदेला ने दोहरा शतक बनाया था.

अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगे भूपेन लालवानी: इसके साथ ही पहले मुंबई और फिर छत्तीसगढ़ के लिए खेल चुके भूपेन लालवानी ने इस रणजी सीजन में अब तक उत्तराखंड के लिए 7 मैचों में कुल 385 रन बनाए हैं. इनमें उन्होंने 1 शतक और 3 फिफ्टी जमाई हैं. भूपेन लालवानी एक लीग मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे. उनके पास क्वार्टरफाइनल में अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मौका है.

ऑलराउंडर जगदीश सुचित (Photo courtesy - CAU)

उत्तराखंड के लिए मैच विनर हैं कर्नाटक से आए जगदीश सुचित: पहले कर्नाटक और फिर नागालैंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके जगदीश सुचित इस रणजी ट्रॉफी सीजन उत्तराखंड के लिए बड़े मैच विनर रहे. सुचित ने एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम को बल्ले और गेंद दोनों से उपयोगी योगदान दिया है. सुचित ने बल्लेबाजी में 7 मैचों में कुल 344 रन बनाए हैं. इनमें उन्होंने तीन महत्वपूर्ण अर्धशतक जमाए. इसके साथ ही उन्होंने 25 विकेट भी अपने नाम किए हैं. 56 रन देकर 6 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है. सुचित 2 बार पारी में 5 विकेट ले चुके हैं. सुचित लीग मैचों में दो बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

मयंक मिश्रा (Photo courtesy - CAU)

मयंक मिश्रा के पास इस रणजी सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने का मौका: उत्तराखंड को नॉकआउट दौर में पहुंचाने का सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को है तो वो लेफ्ट ऑर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर मयंक मिश्रा को जाता है. मयंक मिश्रा ने इस रणजी सीजन 6 मैच खेले हैं. इन 6 मैचों में 44 विकेट लेकर वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में दूसरे नंबर पर हैं. अभी तक पहले नंबर पर गुजरात के सिद्धार्थ अजयभाई देसाई 45 विकेट के साथ हैं. गुजरात की टीम नॉकआउट दौर में नहीं पहुंची है, तो मयंक मिश्रा के पास इस रणजी सीजन का हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर होने का चांस है. अपने 8 रणजी सीजन में उत्तराखंड का कोई गेंदबाज इतने विकेट नहीं ले सका है. मयंक की नजर एक रणजी सीजन में 50 विकेट लेने पर होगी. इससे उनके भारतीय टीम में आने के रास्ते खुल सकते हैं.

भूपेन लालवानी (Photo courtesy - CAU)

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी रहेगी नजर: इसके अलावा उत्तराखंड को विकेट कीपर सौरभ रावत, हिमाचल से उत्तराखंड आए ओपनर प्रशांत चोपड़ा, लक्ष्य रायचंदानी, शाश्वत डंगवाल और आदित्य रावत से भी काफी उम्मीदें हैं.

झारखंड की टीम देगी कड़ा मुकाबला: उधर झारखंड की बात करें तो रणजी ट्रॉफी सीजन 2025-26 में उनकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. एलीट ग्रुप ए से क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली झारखंड टीम ने 7 मैचों में 31 अंक हासिल किए और अंक तालिका में शीर्ष दो में अपनी जगह बनाई.

उत्तराखंड के कोच मनीष झा (Photo courtesy - CAU)

झारखंड के इन खिलाड़ियों पर पाना होगा काबू: झारखंड को फॉर्म में चल रहे अपने दोनों ओपनरों शिखर मोहन और शरनदीप सिंह से काफी उम्मीदें हैं. फर्स्ट डाउन कुमार कुसाग्र भी आखिरी लीग मैच की भरपाई क्ववार्टरफाइनल में करना चाहेंगे. रॉबिन मिंज रनों की अच्छी खुराक लेकर नॉकआउट में उतरेंगे. कप्तान विराज सिंह नॉक आउट की शून्य रन की आखिरी पारी को भूलना चाहेंगे. अनुकूल रॉय और आदित्य सिंह भी बल्ले से धमाल मचाने की क्षमता रखते हैं.

झारखंड की बॉलिंग यूनिट है दमदार: झारखंड की बॉलिंग में साहिल राज और अनुकूल रॉय पर के साथ सौरभ शेखर, अमित कुमार और रिशव राज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

बैटिंग फ्रैंडली है कीनन स्टेडियम की पिच: झमशेदपुर के कीनन स्टेडियम की पिच बैटिंग फ्रैंडली मानी जाती है. यहां बड़े स्कोर बनते हैं. हरी-भरी आउटफील्ड काफी तेज रहती है. गेंदबाजों को जहां इस पिच पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहीं बल्लेबाजी अगर टिक गए तो फिर बड़ा स्कोर खड़ा करना मुश्किल नहीं है.

झारखंड के कप्तान विराट सिंह (Photo courtesy - JCA)

टॉस की होगी अहम भूमिका, पहले बल्लेबाजी करने वाला फायदे में रहेगा: कीनन स्टेडियम की पिच पर टॉस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. जो टीम टॉस का बॉस बनेगी वो निश्चित रूप से पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी. पिच तीसरे दिन चाय के बाद या फिर चौथे दिन से टूटने लगेगी. ऐसे में स्पिनर अहम रोल निभा सकते हैं. उत्तराखंड के पास मयंक मिश्रा और जगदीश सुचित के रूप में दो क्वालिटी स्पिनर मौजूद हैं. ये निश्चित है कि पहली पारी में बढ़त लेने वाली टीम का पलड़ा मैच में भारी रहेगा.

बाकी तीन क्वार्टरफाइनल मुकाबले इन टीमों के बीच होंगे: इसके साथ ही कल से 6 अन्य टीमों के बीच भी तीन क्वार्टरफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. इनमें मुंबई का मुकाबला कर्नाटक से, मध्य प्रदेश का मुकाबला जम्मू एंड कश्मीर से और बंगाल का मुकाबला आंध्र प्रदेश से होगा.

