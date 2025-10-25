ETV Bharat / sports

उत्तराखंड में रणजी ट्रॉफी मैच, रेलवे की पारी संभली, मोहम्मद सैफ ने बनाये 99 रन

पहले दिन का खेल खत्म होने तक रेलवे की टीम ने 4 विकेट खोकर 233 रन बनाये.

RAMNAGAR RANJI TROPHY MATCH
उत्तराखंड में रणजी ट्रॉफी मैच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 7:39 PM IST

रामनगर: कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर के मंगलार स्थित कौशिकी क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच का रोमांच देखने को मिला. क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह ऐतिहासिक पल रहा. कुमाऊं में पहली बार रणजी क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है. इस चार दिवसीय मैच के पहले दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया.

शनिवार सुबह टॉस जीतकर रेलवे की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया. शुरुआती ओवरों में उत्तराखंड के गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रेलवे को दबाव में ला दिया. उत्तराखंड टीम के तेज़ गेंदबाज़ अभय नेगी ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए दो अहम विकेट झटके. देवेंद्र बोहरा और मयंक मिश्रा ने एक-एक सफलता हासिल की.

उत्तराखंड में रणजी ट्रॉफी मैच (ETV Bharat)
शुरुआती झटकों के बाद रेलवे की ओर से अनुभवी बल्लेबाज़ मोहम्मद सैफ ने पारी को संभाला. उन्होंने शानदार संयम और तकनीक का परिचय देते हुए नाबाद 99 रनों की प्रभावशाली पारी खेली. उनके साथ बी. मेराई 44 रन बनाकर नाबाद रहे. दोनों बल्लेबाज़ों ने मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. पारी को संभालते हुए चौथे विकेट के लिए अहम साझेदारी निभाई.

पहले दिन का खेल खत्म होने तक रेलवे की टीम ने 4 विकेट खोकर 233 रन बनाये. मैदान पर दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली. जिन्होंने हर चौके-छक्के पर उत्साह जताया. उत्तराखंड टीम के खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ गेंदबाज़ी की. वहीं फील्डिंग में भी कई बेहतरीन प्रयास देखने को मिले. टीम को उम्मीद है कि दूसरे दिन वे जल्दी विकेट हासिल कर रेलवे की पारी को सीमित करेंगे.

इस मैच को खास बनाने वाली एक और बात यह रही कि इसमें कई ऐसे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भी खेल चुके हैं. रेलवे टीम में उपेंद्र यादव, सूचित, करण शर्मा, युवराज चौधरी और प्रशांत चोपड़ा जैसे नाम शामिल हैं. जिनके मैदान पर उतरते ही दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला.

कुल मिलाकर रणजी ट्रॉफी का यह पहला दिन कुमाऊं के क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया है. पहली बार इस स्तर का मुकाबला देखने आए दर्शकों ने कहा कि इस आयोजन से क्षेत्र में क्रिकेट को नई पहचान मिलेगी.

