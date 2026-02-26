'रणजी ट्रॉफी फाइनल जीतना आसान नहीं होता', जम्मू कश्मीर के पूर्प कप्तान परवेज रसूल का बड़ा बयान
Ranji Trophy Final: जम्मू कश्मीर अपना पहला रणजी ट्रॉफी फाइनल जीतकर इतिहास रचने से केवल 5 विकेट दूर है
Published : February 26, 2026 at 6:12 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के लिए इतिहास बस कुछ ही दूरी पर है क्योंकि वे रणजी ट्रॉफी के फाइनल में अपने क्रिकेट सफर के सबसे बड़े चैप्टर में से एक लिखने की कगार पर हैं. जम्मू कश्मीर के हुबली में कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) क्रिकेट ग्राउंड पर कर्नाटक के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलते हुए, फाइनल के तीसरे दिन पहली पारी में 584 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बाद अपने पहले रणजी ट्रॉफी खिताब के करीब पहुंच रहा है.
हालांकि, मैच में अभी भी दो दिन का समय बचा है, इसलिए चैंपियन का फैसला आखिरकार जीत से नहीं बल्कि ड्रॉ से हो सकता है, जो अब इस तनावपूर्ण फाइनल का मुख्य आकर्षण बन गया है.
जम्मू कश्मीर की दमदार बल्लेबाजी
एक बड़ा टोटल बनाने की उम्मीद के साथ अपना कैंपेन फिर से शुरू करते हुए, जम्मू कश्मीर की बैटिंग यूनिट ने ऑल-राउंड परफॉर्मेंस दिया. शुभम पुंडीर ने शानदार 121 रन बनाकर टीम को लीड किया, और धैर्य और संयम के साथ पारी को संभाला. उनकी इस पारी को पूरे ऑर्डर में कई अहम योगदानों का सपोर्ट मिला.
यावर हसन ने 88 रन की मजबूत पारी खेली, जबकि कप्तान पारस डोगरा ने 70 रन जोड़े. मिडिल ऑर्डर ने यह पक्का किया कि मोमेंटम कभी कम न हो, क्योंकि अब्दुल समद ने 61, कन्हैया वधावन ने तेजी से 70 और साहिल लोत्रा ने शानदार 72 रन बनाए.
आंकड़ों में एक अजीब बात यह हुई कि ओपनर कमरान इकबाल को छोड़कर जम्मू और कश्मीर की लगभग पूरी बैटिंग लाइनअप 50 रन के आंकड़े को पार कर गई, जो छह रन पर आउट हो गए. सभी की मिलकर की गई कोशिश से जम्मू और कश्मीर ने 584 रन का बड़ा स्कोर बनाया, जिससे अब वे फाइनल में मजबूती से कंट्रोल में हैं.
जम्मू कश्मीर की शानदार गेंदबाजी
जब कर्नाटक ने जवाब देना शुरू किया, तो जम्मू कश्मीर के बॉलर्स ने जल्दी विकेट लेकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. टीम इंडिया के खिलाड़ी केएल राहुल 13 रन पर सस्ते में आउट हो गए, जब आकिब नबी की एक गेंद बल्ले को छूती हुई स्टंप के पीछे वधावन के दस्तानों में चली गई.
From the bylanes of Baramulla to winning games for Jammu & Kashmir 🛣️
नबी ने इसके तुरंत बाद कहर बरपाना जारी रखा और करुण नायर को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया वो खाता भी नहीं खोल पाए. रविचंद्रन स्मरण तुरंत उनके पीछे आए, नबी की एक और मुश्किल गेंद पर वधावन के हाथों में गेंद गई. कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पडिक्कल (11) भी पारी को संभालने में नाकाम रहे और सुनील शर्मा की गेंद पर स्लिप में अब्दुल समद को कैच दे बैठे.
मयंक अग्रवाल की झुझारू पारी जारी
मयंक अग्रवाल 207 गेंद पर 130 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि क्रुथिक कृष्णा 75 गेंद में 27 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर कर्नाटक ने 5 विकेट खोकर 220 रन बनाकर संघर्ष कर रहा है, और अभी भी वो 364 रन से पीछे हैं. आकिब नबी ने 3 विकेट लिए जबकि सुनील कुमार और युधवीर सिंह को एक-एक विकेट मिला.
He is fighting it out for Karnataka in the #RanjiTrophy Final 🫡
रणजी ट्रॉफी फाइनल ड्रॉ होने पर कौन सी टीम बनेगी विनर?
रणजी ट्रॉफी नॉकआउट नियमों के अनुसार अगर दोनों टीमें अपनी पहली पारी पूरी कर लेती हैं और मैच ड्रॉ पर खत्म होता है, तो पहली पारी में बढ़त वाली टीम को चैंपियन घोषित कर दिया जाता है. लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है.
अगर दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ऑलआउट नहीं होती है, तो टेक्निकली पहली इनिंग अधूरी रहती है. ऐसे में, विनर का फैसला मैच की सिचुएशन के बजाय लीग-स्टेज पॉइंट्स स्टैंडिंग के आधार पर होगा. इसमें कर्नाटक की पोजीशन बेहतर है.
यह नियम मुकाबले में ड्रामा की एक लेयर जोड़ता है. इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए, मिशन साफ है, कर्नाटक को पूरी तरह से आउट करना और पहली इनिंग में लीड पक्की करना. तभी ड्रॉ उन्हें टाइटल की गारंटी देगा.
'फाइनल जीतना कोई आसान काम नहीं'
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑल-राउंडर और जम्मू-कश्मीर के पूर्व कप्तान परवेज रसूल का मानना है कि ट्रॉफी उठाना इस इलाके के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि आखिरी मुश्किल आसान नहीं होगी.
रसूल ने कहा, 'फाइनल जीतना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह जम्मू-कश्मीर के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम, खासकर आकिब नबी का लगातार अच्छा प्रदर्शन, हमें अपना पहला खिताब जीतने में मदद करेगा.'
रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचना ही जम्मू-कश्मीर क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. फिर भी, अब आखिरी इनाम एक ही लक्ष्य पर टिका है, कर्नाटक के बचे हुए विकेट लेना और पहली पारी में निर्णायक बढ़त हासिल करना.