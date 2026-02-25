रणजी ट्रॉफी फाइनल: दूसरे दिन मैदान पर मचा बवाल, बल्लेबाज ने फील्डर को सिर से मारी टक्कर, वीडियो वायरल
Paras Dogra vs KV Aneesh fighting: रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मैच जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच खेला जा रहा है.
Published : February 25, 2026 at 4:36 PM IST
हुबली (कर्नाटक): रणजी ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन दो खिलाड़ियों के आपस में भिड़ने का नाटकीय नजारा देखने को मिले, जब जम्मू कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा अपनी पारी के दौरान अपना आपा खो बैठे और कर्नाटक के फील्डर के.वी. अनीश को भिड़ गए. इस दौरान उन्होंने अपने सर से अनीश के सर हेलमेट से मारा भी. जिसके बाद दोनों टीमों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.
यह घटना जम्मू कश्मीर के 101वें ओवर में हुई, जब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को बाउंड्री पर पहुंचाने के तुरंत बाद, पारस डोगरा की पास में खड़े कर्नाटक के सब्स्टीट्यूट फील्डर अनीश से कुछ कहासुनी हो गई. जिसके बाद डोगरा ने अनीश को हेलमेट पहने हुए ही सिर से सिर को टक्कर मार दी, जिससे खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों को तुरंत बीच-बचाव करना पड़ा. कर्नाटक के सीनियर खिलाड़ी मयंक अग्रवाल ने बीच-बचाव किया और अंपायरों ने स्थिति को शांत किया.
Unbelievable scenes in the Ranji Trophy final.— Santosh Mali (@maligujrati) February 25, 2026
Paras Dogra and KV Aneesh clash — physical contact involved.
That’s not acceptable in cricket.
But how much sledging is too much? 👀
Follow for real cricket updates & bold takes 🏏 #RanjiTrophy #parasdogra pic.twitter.com/5tmWq950vV
पारस का गुस्सा शांत होने के बाद, वह माफी मांगने गया, लेकिन अनीश ने इसे मानने से इनकार कर दिया. खबर है कि कर्नाटक के सीनियर खिलाड़ी केएल राहुल और अग्रवाल ने तनाव कम नहीं होने दिया, क्योंकि दोनों ने डोगरा के पास फील्डिंग करते समय काफी ज्यादा स्लेजिंग करना जारी रखा. लगातार स्लेजिंग के बावजूद डोगरा डटे रहे और 70 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए.
बता दें कि कर्नाटक रणजी ट्रॉफी का आठ बार चैंपियन रहा है जबकि जम्मू-कश्मीर पहली बार फाइनल खेल रहा है.
Paras Dogra helmet butt KV Aneesh in a heated moment.#ranjitrophy2026 pic.twitter.com/CcpHPbnKis— SMMH-SAB MOH MAYA HAI (@EliteCricket10) February 25, 2026
रणजी ट्रॉफी फाइनल का दूसरा दिन
जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक के खिलाफ दूसरे दिन खबर लिखे जाने तक 6 विकेट खोकर 527 रन बना लिए हैं. जिसमें शुभम पुंडीर (121 रन), यावर हसन (88), पारस डोगरा (70), अब्दुल समद (61 रन) और कन्हैया वधावन (70) ने शानदार पारी खेली. वहीं कर्नाटक की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए हैं. इसके अलावा पाटिल, गोपाल और शेट्टी को एक-एक विकेट मिला.