रणजी ट्रॉफी फाइनल: दूसरे दिन मैदान पर मचा बवाल, बल्लेबाज ने फील्डर को सिर से मारी टक्कर, वीडियो वायरल

रणजी ट्रॉफी फाइनल ( PTI )

हुबली (कर्नाटक): रणजी ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन दो खिलाड़ियों के आपस में भिड़ने का नाटकीय नजारा देखने को मिले, जब जम्मू कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा अपनी पारी के दौरान अपना आपा खो बैठे और कर्नाटक के फील्डर के.वी. अनीश को भिड़ गए. इस दौरान उन्होंने अपने सर से अनीश के सर हेलमेट से मारा भी. जिसके बाद दोनों टीमों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. यह घटना जम्मू कश्मीर के 101वें ओवर में हुई, जब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को बाउंड्री पर पहुंचाने के तुरंत बाद, पारस डोगरा की पास में खड़े कर्नाटक के सब्स्टीट्यूट फील्डर अनीश से कुछ कहासुनी हो गई. जिसके बाद डोगरा ने अनीश को हेलमेट पहने हुए ही सिर से सिर को टक्कर मार दी, जिससे खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों को तुरंत बीच-बचाव करना पड़ा. कर्नाटक के सीनियर खिलाड़ी मयंक अग्रवाल ने बीच-बचाव किया और अंपायरों ने स्थिति को शांत किया.