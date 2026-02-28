ETV Bharat / sports

रणजी ट्रॉफी फाइनल: जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार रणजी ट्रॉफी किया अपने नाम

Ranji Trophy Final: जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक को पहली पारी में 291 रनों की लीड के आधार पर मात दे दी है. जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. जबकि कर्नाटक का 9वीं बार टाइटल जीतने का सपना टूट गया. जम्मू कश्मीर ने टॉस जीतकर पहली पारी में 584 रन बनाए थे, जबकि कर्नाटक की टीम पहली पारी में 293 रन ही बना सकी थी.

मैच के पांचवें और अंतिम दिन जम्मू कश्मीर ने अपनी दूसरी पारी 342/4 के स्कोर पर घोषित की. जिससे उनकी कुल लीड 633 रनों की हो गई. लेकिन कर्नाटक की टीम में दूसरी पारी में बल्लेबाजी न करने का फैसला किया और जम्मू कश्मीर के कप्तान से हैंडशेक करके मैच को ड्रॉ पर खत्म करने के लिए अपनी इच्छा जताई. जिसके बाद जम्मू कश्मीर को पहली पारी की लीड के आधार पर चैंपियन घोषित कर दिया गया.