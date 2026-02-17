ETV Bharat / sports

रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल: बंगाल 99 पर ऑलआउट, जम्मू कश्मीर इतिहास रचने से 83 रन दूर

जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ( PTI )

Ranji Trophy 2026 Semifinal: जम्मू कश्मीर इतिहास रचने की कगार पर है, क्योंकि बंगाल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल मैच में वो जीत के करीब खड़े हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू कश्मीर की टीम 126 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 2 विकेट खोकर 43 रन बना लिए है और वो जीत से केवल 83 रन दूर हैं जबकि उनके आठ विकेट शेष हैं. अब उनका लक्ष्य टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचना होगा. गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन

तेज गेंदबाज आकिब नबी की अगुआई में जम्मू कश्मीर ने दूसरी पारी में बंगाल को 99 रन पर समेट दिया. नबी और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सुनील कुमार ने दूसरी पारी में चार-चार विकेट लिए, जबकि युद्धवीर सिंह ने दो विकेट लिए. नबी हाल के दिनों में अपनी शानदार तेज बॉलिंग से घरेलू सर्किट में धूम मचा रहे हैं. बंगाल के छह बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सके, जबकि सिर्फ तीन बैट्समैन डबल डिजिट में रन बना पाए, जिसमें शाहबाज अहमद (24) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन रहे.