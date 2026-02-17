रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल: बंगाल 99 पर ऑलआउट, जम्मू कश्मीर इतिहास रचने से 83 रन दूर
Ranji Trophy 2026 Semifinal: जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी 2025-26 के अपने पहले फाइनल में कदम रखने से 83 रन दूर है.
Published : February 17, 2026 at 6:53 PM IST
Ranji Trophy 2026 Semifinal: जम्मू कश्मीर इतिहास रचने की कगार पर है, क्योंकि बंगाल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल मैच में वो जीत के करीब खड़े हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू कश्मीर की टीम 126 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 2 विकेट खोकर 43 रन बना लिए है और वो जीत से केवल 83 रन दूर हैं जबकि उनके आठ विकेट शेष हैं. अब उनका लक्ष्य टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचना होगा.
गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन
तेज गेंदबाज आकिब नबी की अगुआई में जम्मू कश्मीर ने दूसरी पारी में बंगाल को 99 रन पर समेट दिया. नबी और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सुनील कुमार ने दूसरी पारी में चार-चार विकेट लिए, जबकि युद्धवीर सिंह ने दो विकेट लिए. नबी हाल के दिनों में अपनी शानदार तेज बॉलिंग से घरेलू सर्किट में धूम मचा रहे हैं.
Stumps Day 3: J & K - 43/2 in 12.6 overs (Vanshaj Sharma 9 off 25, Shubham Singh Pundir 23 off 37) #BENvJK #RanjiTrophy #Elite #SF2— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 17, 2026
बंगाल के छह बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सके, जबकि सिर्फ तीन बैट्समैन डबल डिजिट में रन बना पाए, जिसमें शाहबाज अहमद (24) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन रहे.
बंगाल को 26 रन की लीड मिली थी
बंगाल को पहली इनिंग में 26 रन की लीड मिली थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए, बंगाल ने सुदीप कुमार घरामी की 146 रन की पारी की बदौलत 328 रन बनाए थे. अभिमन्यु ईश्वरन ने 49 रन बनाए. जम्मू कश्मीर की तरफ से आकिब नबी पहली पारी में पांच विकेट लिए, जबकि सुनील कुमार ने तीन विकेट लिए.
𝗜.𝗖.𝗬.𝗠.𝗜— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 17, 2026
Sunil Kumar struck back-to-back for J&K as they bundled out Bengal on 99!
Updates ▶️ https://t.co/QXyCuRIgVM#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/LNo14Fx6KN
328 रन बनाने के बाद बंगाल ने विरोधी टीम को 302 रन पर ऑलआउट कर दिया. जिसमें मोहम्मद शमी ने आठ विकेट लेकर तहलका मचा दिया.
जम्मू कश्मीर का पहला फाइनल
रणजी ट्रॉफी के इस एडिशन में रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर अपने पहले फाइनल में पहुंचने का लक्ष्य बना रहा है. दूसरी ओर, बंगाल दो बार का चैंपियन है, और उनका आखिरी खिताब 1989 में आया था.
Stumps Day 3: Uttarakhand - 149/5 in 68.6 overs (Lakshya Raichandani 52 off 166, Saurabh Rawat 10 off 37) #CAUvKAR #RanjiTrophy #Elite #SF1— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 17, 2026
वहीं रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो कर्नाटक का उत्तराखंड पर पलड़ा भारी है. कर्नाटक ने पहली पारी में 736 रन बनाए हैं. पहली पारी की बढ़त के आधार पर उनके फाइनल में जाने की संभावना है.