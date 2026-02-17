ETV Bharat / sports

रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल: बंगाल 99 पर ऑलआउट, जम्मू कश्मीर इतिहास रचने से 83 रन दूर

Ranji Trophy 2026 Semifinal: जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी 2025-26 के अपने पहले फाइनल में कदम रखने से 83 रन दूर है.

जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम
जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 6:53 PM IST

Ranji Trophy 2026 Semifinal: जम्मू कश्मीर इतिहास रचने की कगार पर है, क्योंकि बंगाल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल मैच में वो जीत के करीब खड़े हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू कश्मीर की टीम 126 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 2 विकेट खोकर 43 रन बना लिए है और वो जीत से केवल 83 रन दूर हैं जबकि उनके आठ विकेट शेष हैं. अब उनका लक्ष्य टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचना होगा.

गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन
तेज गेंदबाज आकिब नबी की अगुआई में जम्मू कश्मीर ने दूसरी पारी में बंगाल को 99 रन पर समेट दिया. नबी और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सुनील कुमार ने दूसरी पारी में चार-चार विकेट लिए, जबकि युद्धवीर सिंह ने दो विकेट लिए. नबी हाल के दिनों में अपनी शानदार तेज बॉलिंग से घरेलू सर्किट में धूम मचा रहे हैं.

बंगाल के छह बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सके, जबकि सिर्फ तीन बैट्समैन डबल डिजिट में रन बना पाए, जिसमें शाहबाज अहमद (24) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन रहे.

बंगाल को 26 रन की लीड मिली थी
बंगाल को पहली इनिंग में 26 रन की लीड मिली थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए, बंगाल ने सुदीप कुमार घरामी की 146 रन की पारी की बदौलत 328 रन बनाए थे. अभिमन्यु ईश्वरन ने 49 रन बनाए. जम्मू कश्मीर की तरफ से आकिब नबी पहली पारी में पांच विकेट लिए, जबकि सुनील कुमार ने तीन विकेट लिए.

328 रन बनाने के बाद बंगाल ने विरोधी टीम को 302 रन पर ऑलआउट कर दिया. जिसमें मोहम्मद शमी ने आठ विकेट लेकर तहलका मचा दिया.

जम्मू कश्मीर का पहला फाइनल
रणजी ट्रॉफी के इस एडिशन में रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर अपने पहले फाइनल में पहुंचने का लक्ष्य बना रहा है. दूसरी ओर, बंगाल दो बार का चैंपियन है, और उनका आखिरी खिताब 1989 में आया था.

वहीं रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो कर्नाटक का उत्तराखंड पर पलड़ा भारी है. कर्नाटक ने पहली पारी में 736 रन बनाए हैं. पहली पारी की बढ़त के आधार पर उनके फाइनल में जाने की संभावना है.

