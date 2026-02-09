ETV Bharat / sports

उत्तराखंड की रणजी सेमीफाइनल में कर्नाटक से होगी भिड़ंत, 5 टेस्ट प्लेयर वाली केएल राहुल की टीम के सामने होगी अग्नि परीक्षा

दूसरे सेमीफाइनल में जम्मू एंड कश्मीर की टक्कर बंगाल से होगी, 15 फरवरी से 19 फरवरी तक होंगे सेमीफाइनल

RANJI TROPHY SEMIFINALS 2026
रणजी सेमीफाइनल की लाइन अप तय (Photo courtesy: CAU + Devdutt Padikkal social media)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 9, 2026 at 5:15 PM IST

देहरादून: रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल की लाइन अप तय हो गई है. पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची उत्तराखंड की टीम का मुकाबला कर्नाटक से होगा. जम्मू कश्मीर की टीम का मुकाबला पश्चिम बंगाल से होगा. हालांकि बंगाल का आंध्र प्रदेश के साथ मैच अभी चल रहा है. लेकिन बंगाल ने पहली पारी में इतनी बड़ी बढ़त ले ली कि अब उनका ही सेमीफाइनल में पहुंचना निश्चित है.

रणजी सेमीफाइनल में उत्तराखंड का मुकाबला कर्नाटक से होगा: पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची उत्तराखंड की टीम का मुकाबला अब सबसे मजबूत कर्नाटक से होने जा रहा है. उत्तराखंड और कर्नाटक का सेमीफाइनल मुकाबला 15 से 19 फरवरी के दौरान बेंगलुरू में खेला जाएगा.

कर्नाटक की टीम में हैं 5 टेस्ट प्लेयर: उत्तराखंड की टीम झारखंड को उनके घर में हराकर रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची है तो कर्नाटक मुंबई को उनके घर में 325 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है. कर्नाटक की टीम उत्तराखंड की अपेक्षा बहुत ज्यादा अनुभवी है. उनकी टीम में लोकेश राहुल, करुण नायर, मयंक अग्रवाल, देवदत्त पड्डिकल और प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट प्लेयर हैं.

उत्तराखंड के टेलेंट और कर्नाटक के अनुभव का होगा मुकाबला: इनके मुकाबले उत्तराखंड का कोई प्लेयर अभी इंडिया नहीं खेला है. इसके बावजूद उत्तराखंड की टीम ने इस रणजी सीजन कमाल की क्रिकेट खेली है. कप्तान कुणाल चंदेला के साथ मयंक मिश्रा और जगदीश सुचित टीम के स्तंभ बने हुए हैं.

कर्नाटक 8 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुका है: कर्नाटक की टीम अब तक 8 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है. उनकी टीम ने 1973-74 के सीजन में पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन होने का गौरव पाया था. फिर 1977-78 में टीम रणजी ट्रॉफी जीती. इसके बाद 1982-83 में टीम रणजी चैंपियन बनी थी. इसके बाद राहुल द्रविड़, विजय भारद्वाज, सुजीत सोमसुंदर, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, डेविड जानसन, डोडा गणेश और सुनील जोशी के समय में कर्नाटक की टीम घरेलू क्रिकेट की पावर हाउस बन गई थी. टीम ने 1995–96, 1997–98, 1998–99 लगातार तीन सीजन रणजी चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था. लोकेश राहुल का युग आने के बाद 2013–14 और 2014–15 में कर्नाटक की टीम रणजी ट्रॉफी की चैंपियन बनी थी. अब करीब 11 साल बाद उनकी टीम फिर से चैंपियन बनने की राह पर है.

उत्तराखंड पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा है: वहीं उत्तराखंड इससे पहले तीन बार रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था. इस बार चौथी बार क्वार्टरफाइनल खेलकर उसे जीत मिली और टीम रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहली बार पहुंची है.
