Ranji Trophy 2026: यूपी ने पहली पारी में बनाया 544 रनों का विशाल स्कोर, रिंकू और माधव ने लगाये शतक
रणजी ट्रॉफी मैच में उत्तर प्रदेश ने बिहार के खिलाफ पहली पारी में 544 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 11, 2026 at 7:45 PM IST
नालंदा: अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के नवनिर्मित खेल स्टेडियम में खेले जा रहे ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी (2026-27) मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है. एलीट ग्रुप के इस मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 544 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है. यूपी के लिए ओपनर माधव कौशिक और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रिंकू सिंह के शानदार शतकों ने टीम को इस बड़े स्कोर तक पहुंचाया.
माधव कौशिक और रिंकू सिंह के बड़े शतक
उत्तर प्रदेश की तरफ से ओपनर माधव कौशिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 163 रनों की बड़ी पारी खेली. वहीं, दूसरे छोर से आईपीएल स्टार रिंकू सिंह ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 148 रन बनाए. इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई 200 से अधिक रनों की बड़ी साझेदारी की बदौलत उत्तर प्रदेश ने बिहार की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया. इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया.
बिहार के गेंदबाजों का संघर्ष
इससे पहले मैच में बिहार के कप्तान शाकिब उल गनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. शुरुआत में यूपी के तीन बल्लेबाज महज 13-13 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद गेंदबाज दबाव बनाए रखने में नाकाम रहे. बिहार की तरफ से स्पिनर सूरज कश्यप सबसे सफल गेंदबाज रहे. वहीं, रणजी में डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज मो. इजहार और अमोद यादव पहले दिन काफी महंगे साबित हुए थे. बिहार को अपने मुख्य गेंदबाज शाकिब हुसैन की कमी खली.
पिच को लेकर बीसीए का बड़ा बयान
खेल के दौरान बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के मीडिया मैनेजर अभिषेक तिवारी ने प्रेस वार्ता में ग्राउंड और पिच को लेकर आधिकारिक जानकारी दी. उन्होंने पिच के व्यवहार और गेंदबाजों के प्रदर्शन पर बात की.
"यह पिच और मैदान दोनों ही टीमों के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए यह समझना चुनौतीपूर्ण था कि पिच कैसा व्यवहार करेगी. सूरज कश्यप ने शानदार गेंदबाजी की, जिससे यह स्पष्ट है कि पिच स्पिनरों को मदद कर रही है. दोनों टीमों ने संतुलित खेल दिखाया है." -अभिषेक तिवारी, मीडिया मैनेजर, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन
प्रतिदिन मैच की गतिविधियों का पूरा शेड्यूल
|गतिविधि
|समय
|खेल शुरू
|सुबह 09:00 बजे
|जलपान(Lunch)
|11:30 - 12:10
|टी-ब्रेक (Tea)
|14:10 - 14:40
|दिन का खेल समाप्त
|शाम 16:00 बजे
बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच मैच का रिकॉर्ड
|तारीख
|मैच का परिणाम
|23 जन. 2025
|यूपी ने पारी और 119 रन से जीता
|19 जन. 2024
|मैच ड्रॉ
|11 मार्च 1977
|मैच ड्रॉ (यूपी को पहली पारी के आधार पर बढ़त मिली)
|22 फर. 1974
|बिहार 99 रन से जीता
|14 दिस. 1951
|बिहार 4 विकेट से जीता
भविष्य में होंगे इंटरनेशनल मैच
मीडिया मैनेजर ने आगे कहा कि रणजी ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा आयोजन है. राजगीर में इसकी मेजबानी मिलना साबित करता है कि यह मैदान और पिच बीसीसीआई के मानकों पर पूरी तरह खरी उतर रही है. भले ही स्टेडियम का मुख्य भवन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने बेहतरीन मैदान उपलब्ध कराया है. ग्राउंड के बीसीसीआई मानकों पर होने से भविष्य में यहां आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मैच होने की पूरी संभावना है.
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