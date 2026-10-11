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Ranji Trophy 2026: यूपी ने पहली पारी में बनाया 544 रनों का विशाल स्कोर, रिंकू और माधव ने लगाये शतक

राजगीर खेल स्टेडियम में मैच खेलते खिलाड़ी ( ETV Bharat )

नालंदा: अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के नवनिर्मित खेल स्टेडियम में खेले जा रहे ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी (2026-27) मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है. एलीट ग्रुप के इस मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 544 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है. यूपी के लिए ओपनर माधव कौशिक और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रिंकू सिंह के शानदार शतकों ने टीम को इस बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

माधव कौशिक और रिंकू सिंह के बड़े शतक

उत्तर प्रदेश की तरफ से ओपनर माधव कौशिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 163 रनों की बड़ी पारी खेली. वहीं, दूसरे छोर से आईपीएल स्टार रिंकू सिंह ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 148 रन बनाए. इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई 200 से अधिक रनों की बड़ी साझेदारी की बदौलत उत्तर प्रदेश ने बिहार की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया. इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया.