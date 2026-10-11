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आज से बिहार-यूपी भिड़ेंगे, राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला रणजी मुकाबला

प्रैक्टिस करते खिलाड़ी ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 11 अक्टूबर 2026 से रणजी ट्रॉफी (एलीट ग्रुप-A) का आगाज होने जा रहा है. 1121 करोड़ रुपए की लागत से 90 एकड़ में बने इस नए स्टेडियम में यह पहला 4-दिवसीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है, जो घरेलू टीम बिहार और उत्तर प्रदेश (UP) के बीच खेला जाएगा. शनिवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अलग-अलग सत्रों में नेट प्रैक्टिस कर मैदान पर खूब पसीना बहाया.

राजगीर को मिला मैचों का जिम्मा