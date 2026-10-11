आज से बिहार-यूपी भिड़ेंगे, राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला रणजी मुकाबला
राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में आज से बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी का चार दिवसीय मुकाबला शुरू हो रहा है. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 11, 2026 at 6:39 AM IST
नालंदा: बिहार के राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 11 अक्टूबर 2026 से रणजी ट्रॉफी (एलीट ग्रुप-A) का आगाज होने जा रहा है. 1121 करोड़ रुपए की लागत से 90 एकड़ में बने इस नए स्टेडियम में यह पहला 4-दिवसीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है, जो घरेलू टीम बिहार और उत्तर प्रदेश (UP) के बीच खेला जाएगा. शनिवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अलग-अलग सत्रों में नेट प्रैक्टिस कर मैदान पर खूब पसीना बहाया.
राजगीर को मिला मैचों का जिम्मा
पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में वर्तमान में पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है. इस वजह से इस घरेलू सत्र में बिहार के घरेलू मैचों की मेजबानी राजगीर स्टेडियम को सौंपी गई है. बिहार की टीम इस मैदान पर 11-14 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश से भिड़ेगी. इसके बाद अगले साल 17-20 जनवरी (2027) तक जम्मू-कश्मीर और 24-27 जनवरी तक विदर्भ की टीम से इसका मुकाबला तय हुआ है.
बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाले इस चार दिवसीय मुकाबले का आधिकारिक समय तय कर दिया गया है. प्रतिदिन मैच की गतिविधियों का पूरा शेड्यूल नीचे टेबल में देखा जा सकता है.
|गतिविधि
|समय
|खेल शुरू
|सुबह 09:00 बजे
|जलपान(Lunch)
|11:30 - 12:10
|टी-ब्रेक (Tea)
|14:10 - 14:40
|दिन का खेल समाप्त
|शाम 16:00 बजे
मुकाबले के लिए बिहार टीम का स्क्वॉड
घरेलू मैच के लिए बिहार की टीम में सकिबुल गनी (कप्तान), हिमांशु सिंह (उपकप्तान), बिपिन सौरभ (विकेटकीपर), शरमन निगरोध और मंगल महरौर शामिल हैं. इनके साथ ही टीम में पीयूष सिंह, अमोद यादव, सूरज कश्यप, आकाश राज, शब्बीर खान, रघुवेंद्र प्रताप सिंह, साकिब हुसैन, आयुष लोहारुका, खालिद आलम, मोहम्मद सलाहउद्दीन इजहार, पृथ्वी राज और नमन गौरव को जगह दी गई है.
उत्तर प्रदेश टीम का घोषित स्क्वॉड
मेहमान टीम उत्तर प्रदेश के स्क्वॉड में आर्यन जुयाल (कप्तान/विकेटकीपर), प्रियम गर्ग, सिद्धार्थ यादव, आदित्य शर्मा, रिंकू सिंह और जीशान अंसारी शामिल हैं. इनके अलावा अभिषेक गोस्वामी, कार्तिक त्यागी (कुणाल), यश दयाल, माधव कौशिक, करण शर्मा, आराध्य यादव, प्रशांत वीर, अभिनंदन सिंह, कार्तिक यादव, वंश चौधरी और आदर्श सिंह को शामिल किया गया है.
बिहार बनाम उत्तर प्रदेश हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में बिहार और उत्तर प्रदेश की टीमें जब भी आमने-सामने हुई हैं, आंकड़ों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले पांच मैचों के परिणाम इस प्रकार हैं.
|तारीख
|मैच का परिणाम
|23 जन. 2025
|यूपी ने पारी और 119 रन से जीता
|19 जन. 2024
|मैच ड्रॉ
|11 मार्च 1977
|मैच ड्रॉ (यूपी को पहली पारी के आधार पर बढ़त मिली)
|22 फर. 1974
|बिहार 99 रन से जीता
|14 दिस. 1951
|बिहार 4 विकेट से जीता
सकिबुल गनी और आर्यन जुयाल संभालेंगे कमान
इस मुकाबले में बिहार टीम की कप्तानी सकिबुल गनी कर रहे हैं. वहीं उत्तर प्रदेश टीम की कमान आर्यन जुयाल के हाथों में है. यूपी टीम में मुख्य आकर्षण भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह हैं, जिन्होंने शनिवार के अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया. इसके अलावा खेल प्रेमियों की निगाहें भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे और बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर भी टिकी रहेंगी.
खिलाड़ियों ने किया जू सफारी का भ्रमण
मैच से पहले खिलाड़ियों ने राजगीर में जू सफारी और ग्लास ब्रिज का भ्रमण किया. उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, "जू सफारी में वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखना बेहद रोमांचक और ज्ञानवर्धक अनुभव रहा है. यहां की हरियाली, शांत वातावरण और वन्यजीवों की विविधता ने मुझे बहुत प्रभावित किया. जू सफारी और नेचर सफारी प्रकृति एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं."
वानखेड़े की तर्ज पर हाइब्रिड पिच
बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर आशीष भौमिक के निर्देशन में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की तर्ज पर 'हाइब्रिड पिच' तैयार की गई है. मुख्य पिच आधी महाराष्ट्र की लाल मिट्टी और आधी बिहार (मोकामा) की काली मिट्टी से बनी है. मोकामा की चिकनी काली मिट्टी के कारण तेज गेंदबाजों को शुरुआत में शानदार उछाल मिलने की उम्मीद है. यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार होगी.
30 मिनट में मैदान सुखाएगा ड्रेनेज सिस्टम
बारिश होने पर खेल में बाधा न आए, इसके लिए मैदान के नीचे 'सैंड-बेस्ड ऑटोमेटेड ड्रेनेज सिस्टम' लगाया गया है. इस आधुनिक तकनीक की मदद से भारी बारिश रुकने के सिर्फ 30 मिनट के भीतर मैदान पूरी तरह से सूखकर दोबारा खेलने के लायक हो जाएगा. इससे खराब मौसम के कारण मैच धुलने की आशंका नहीं रहेगी और खेल सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा.
सुरक्षा कारणों से दर्शकों की एंट्री बैन
स्टेडियम की दर्शक दीर्घा का निर्माण कार्य अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इसी वजह से सुरक्षा कारणों को देखते हुए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने इस मैच में दर्शकों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य के चलते दर्शकों को स्टेडियम के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
राजगीर खेल परिसर बना 'अस्थायी रेड जोन'
नालंदा के पुलिस अधीक्षक (SP) की अनुशंसा पर 11 अक्टूबर से 27 जनवरी 2027 तक राजगीर खेल परिसर को 'अस्थायी रेड जोन' और 'नो फ्लाई जोन' घोषित किया गया है. इस दौरान स्टेडियम के ऊपर ड्रोन, हॉट एयर बैलून, पैरामोटर, पैराग्लाइडर और पावर्ड हैंड ग्लाइडर उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
होटल से स्टेडियम तक कड़ा पहरा
खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. खिलाड़ियों के होटल से लेकर स्टेडियम रूट तक 40 से अधिक जगहों पर पुलिस जवानों और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है. स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई चूक न होने पाए.
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