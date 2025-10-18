रणजी ट्रॉफी 2025: शम्स मुलानी की बदौलत मुंबई की जम्मू-कश्मीर पर शानदार जीत
Ranji Trophy 2025: मुंबई ने जम्मू-कश्मीर को 35 रनों से हराकर कप्तान शार्दुल ठाकुर को जन्मदिन का बेहतरीन तोहफा दिया.
Published : October 18, 2025 at 4:15 PM IST
श्रीनगर: मुंबई ने शनिवार 18 अक्टूबर को शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2025 के एलीट ग्रुप डी के रोमांचक मुकाबले में जम्मू-कश्मीर को 35 रनों से हरा दिया. चौथे दिन 243 रनों के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम 207 रनों पर ही सिमट गई.
इस जीत ने मेजबान टीम के खिलाफ मुंबई की हार का सिलसिला तोड़ दिया. लेकिन कप्तान शार्दुल ठाकुर, जो 16 अक्टूबर को 34 साल के हो गए, को जन्म दिना बेहतरीन गिफ्ट था. मुंबई की ओर से शम्स मुलानी का ऑलराउंड प्रदर्शन ने जीत की नींव रखी.
बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर को बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. मुंबई के पहली पारी के 386 रनों में महत्वपूर्ण 91 रनों की पारी खेलने के बाद, मुलानी ने दूसरी पारी में 46 रन देकर 7 विकेट लेकर मुंबई की जीत की राह आसान कर दी. मुलानी के अलावा, ठाकुर, तुषार देशपांडे और तनुश कोटियन ने एक-एक विकेट लेकर मेजबान टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा.
Mumbai Won by 35 Run(s) #JKvMUM #RanjiTrophy #Elite Scorecard:https://t.co/VCgiS0ndxQ— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 18, 2025
चौथे दिन 21/1 से आगे खेलते हुए, जम्मू-कश्मीर कमरन इकबाल और मुसैफ एजाज के सतर्क रुख के साथ धैर्यपूर्वक लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन रात के स्कोर में सिर्फ 10 रन जुड़ने के बाद शार्दुल ने मुसैफ को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिससे स्थिति तेजी से बदल गई.
पहली पारी में शानदार 144 रन बनाने वाले अनुभवी कप्तान पारस डोगरा अपनी पारी को दोहराने में नाकाम रहे और 54 गेंदों पर 29 रन बनाकर मुलानी के पहले शिकार बने. इसके बाद से विकेट गिरते रहे. अब्दुल समद ने 17 गेंदों पर 15 रन की तेज पारी खेली, लेकिन कोटियन ने उन्हें रिटर्न कैच कर दिया. विकेटकीपर कन्हैया वधावन मुलानी की लेंथ को ठीक से समझ नहीं पाए और 5 रन बनाकर आउट हो गए.
Shams Mulani 7 WICKETS! (20.4-4-46-7), J & K 207/10 #JKvMUM #RanjiTrophy #Elite— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 18, 2025
साहिल लोत्रा (29) और आबिद मुश्ताक (18) ने कुछ देर तक उनका सामना किया, लेकिन दोनों मुलानी की सटीक बल्लेबाजी के आगे घुटने टेक गए. मुलानी ने कहर बरपाना जारी रखा, अगली ही गेंद पर युद्धवीर सिंह (0) बोल्ड हो गए और उसके तुरंत बाद उमर नजीर (7) एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जिससे जम्मू-कश्मीर की टीम 207 रन पर ढेर हो गई.
बता दें की मुंबई ने अपनी पहली पारी में 386 और दूसरी परी में 181 रन बनाए थे जबकि जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 325 और दूसरी पारी में 207 रन बना सका.