ETV Bharat / sports

रणजी ट्रॉफी 2025: मुंबई ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ तीसरे दिन हासिल की 61 रन की बढ़त

Etv Bharat ( Etv Bharat )

हैदराबाद: मुंबई ने पहली पारी में 386 रन बनाने के बाद जम्मू-कश्मीर को 325 रनों पर समेट दिया और 61 रनों की बढ़त ले ली. तुषार देशपांडे ने तीन विकेट लिए जबकि शार्दुल ठाकुर, तनुश कोटियन और शम्स मुलानी ने दो-दो विकेट हासिल किए. दूसरे दिन मुंबई का दबदबा

मुंबई ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी के अपने मुकाबले में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ दूसरे दिन के अधिकांश समय तक दबदबा बनाए रखा, लेकिन अनुभवी पारस डोगरा ने श्रीनगर में जबरदस्त वापसी करते हुए मेजबान टीम को जीत की राह पर बनाए रखा. स्टंप्स के समय, मुंबई के 386 रनों के जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 7 विकेट पर 273 रन बनाए थे और अभी भी 113 रनों से पीछे थी. मुंबई ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले सत्र में ऑल आउट होने से पहले अपना कुल स्कोर 386 तक पहुंचाया. हालांकि मेहमान टीम की बल्लेबाजी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह चरक सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए. 28 वर्षीय दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने आक्रामक और नियंत्रित गेंदबाजी करते हुए 96 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें अच्छी तरह से जमे हुए ऑलराउंडर शम्स मुलानी का बेशकीमती विकेट भी शामिल था, जिन्होंने मुंबई के लिए 161 गेंदों पर 91 रनों की ठोस पारी खेली. युद्धवीर ने धीमी सतह पर तेज उछाल हासिल की और लगातार अपनी गेंदों की लंबाई से बल्लेबाजों को परेशान किया.