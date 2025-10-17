ETV Bharat / sports

रणजी ट्रॉफी 2025: मुंबई ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ तीसरे दिन हासिल की 61 रन की बढ़त

Ranji Trophy 2025: मुंबई ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में पहली पारी में 61 रनों की बढ़त ले ली है.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 12:16 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: मुंबई ने पहली पारी में 386 रन बनाने के बाद जम्मू-कश्मीर को 325 रनों पर समेट दिया और 61 रनों की बढ़त ले ली. तुषार देशपांडे ने तीन विकेट लिए जबकि शार्दुल ठाकुर, तनुश कोटियन और शम्स मुलानी ने दो-दो विकेट हासिल किए.

दूसरे दिन मुंबई का दबदबा
मुंबई ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी के अपने मुकाबले में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ दूसरे दिन के अधिकांश समय तक दबदबा बनाए रखा, लेकिन अनुभवी पारस डोगरा ने श्रीनगर में जबरदस्त वापसी करते हुए मेजबान टीम को जीत की राह पर बनाए रखा. स्टंप्स के समय, मुंबई के 386 रनों के जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 7 विकेट पर 273 रन बनाए थे और अभी भी 113 रनों से पीछे थी.

मुंबई ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले सत्र में ऑल आउट होने से पहले अपना कुल स्कोर 386 तक पहुंचाया. हालांकि मेहमान टीम की बल्लेबाजी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह चरक सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए.

28 वर्षीय दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने आक्रामक और नियंत्रित गेंदबाजी करते हुए 96 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें अच्छी तरह से जमे हुए ऑलराउंडर शम्स मुलानी का बेशकीमती विकेट भी शामिल था, जिन्होंने मुंबई के लिए 161 गेंदों पर 91 रनों की ठोस पारी खेली. युद्धवीर ने धीमी सतह पर तेज उछाल हासिल की और लगातार अपनी गेंदों की लंबाई से बल्लेबाजों को परेशान किया.

जम्मू-कश्मीर की शुरुआत बेहद खराब रही क्योंकि पहले दो ओवरों में ही दो शीर्ष क्रम के बल्लेबाज आउट हो गए. शुभम खजूरिया और मुसैफ एजाज मुंबई के अनुशासित सीम आक्रमण का शिकार हो गए. 40 वर्षीय सदाबहार पारस डोगरा ने हार न मानने वाले खिलाड़ी की तरह बल्लेबाजी की.169 गेंदों पर उनकी नाबाद 112 रनों की पारी उनके धैर्य का उदाहरण थी, जो स्ट्राइक रोटेशन और कवर तथा पॉइंट पर नियंत्रित ड्राइव पर आधारित थी.

डोगरा ने न केवल रणजी ट्रॉफी में अपना 32वां शतक लगाया, बल्कि प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बने. डोगरा अब प्रतियोगिता में वसीम जाफ़र के 40 शतकों के बाद दूसरे स्थान पर हैं. इस बीच, अब्दुल समद (44) और आबिद मुश्ताक (40) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने अपने कप्तान डोगरा के साथ 94 और 68 रनों की मज़बूत साझेदारियां कीं.

मुंबई के लिए तुषार देशपांडे और तनुश कोटियन ने दो-दो विकेट लिए और गेंदबाजो में सर्वश्रेष्ठ रहे. शार्दुल ठाकुर, पदार्पण कर रहे इरफान उमैर और शम्स मुलानी ने भी एक-एक विकेट लिया. डोगरा 112 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि अकीब नबी 22 गेंदों पर 15 रन बनाकर नाबाद रहे.

