जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, मध्य प्रदेश को 56 रनों से दी मात

चौथे दिन का खेल मध्य प्रदेश ने चौथे दिन 87/5 के स्कोर से शुरुआत की, उसे जीतने के लिए 204 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसने वेंकटेश अय्यर को जल्दी खो दिया. सारांश जैन ने 64 रनों की जुझारू पारी खेलकर उम्मीदें जगाए रखीं, लेकिन नबी ने एक ऐसी गेंद फेंकी जो अंदर आई और जैन के डिफेंस को भेद दिया.

स्कोरकार्ड जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 194 रन बनाए, जवाब में मध्य प्रदेश की पहली परी को 152 पर समेट दिया. जिससे उनको पहली पारी के आधार पर 42 रनों की बढ़त मिल गई. उसके बाद जम्मू कश्मीर ने अपनी दूसरी परी में 248 रन बनाए, और मध्य प्रदेश के सामने जीतने के लिए 290 रनों का लक्ष्य रखा. लेकिन वो 234 रन ही बना सके. आकिब ने पहली पारी में 7 और दूसरी में 5 विकेट लिए.

जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी में खेलने के 67 साल बाद और आखिरी बार नॉकआउट में पहुंचने के छह साल बाद अपने पहले सेमीफाइनल में पहुंचा है. मैच में आकिब नबी ने कुल 12 विकेट लेकर जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक जीत अहम भूमिका निभाई.

इंदौर: जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है. सोमवार (9 फरवरी) को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मध्य प्रदेश को 56 रनों से हराकर ये उपलब्धि हासिल की.

211 पर 9 विकेट गिरने के बाद, आर्यन पांडे और कुलदीप सेन की आखिरी विकेट की जोड़ी ने 23 रन जोड़कर J&K को जीत से रोके रखा, इससे पहले कि युधवीर सिंह ने पांडे को क्लीन बोल्ड करके जीत पक्की कर दी.

जम्मू कश्मीर शानदार वापसी

इससे पहले, जम्मू कश्मीर 194 रनों पर ऑल आउट होने के बाद मैच में शानदार वापसी की, जिसका श्रेय काफी हद तक नबी को जाता है, जिन्होंने 40 रन देकर 7 विकेट झटके. जिससे उनकी टीम को 42 रनों की मामूली बढ़त मिली. फिर MP ने वापसी करते हुए दूसरी पारी में J&K को 73 रन पर 5 विकेट पर पहुंचा दिया, इससे पहले कि उनके निचले क्रम ने आबिद मुश्ताक (41) और वंशराज शर्मा (54) की बदौलत स्थिति संभाली.

इसके बावजूद, 183 पर 9 विकेट गिरने पर, MP 250 से कम के लक्ष्य की ओर देख रहा था, लेकिन सुनील कुमार और युधवीर के बीच दसवें विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी हो गई, जिसने J&K को वह बढ़त दी जो आखिरकार जीत दिलाने में मददगार साबित हुई.

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के चार सेमीफाइनलिस्ट

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में पहली बार दो टीम सेमीफाइनल में पहुंची है. जिसमें जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का नाम शामिल है. उत्तराखंड में क्वार्टर फाइनल में झारखंड को मात दी है. वहीं कर्नाटक ने मुंबई के खिलाफ 325 ​​रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल करके रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने वाली तीसरी टीम बन गई है. केएल राहुल कर्नाटक की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने मुंबई में चौथी पारी में शतक लगाया.

जबकि चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम का इंतजार करना होगा, क्योंकि बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच अभी मैच चल रहा है. लेकिन मैच में बंगाल की पोजीशन बेहतर और अगर मैच ड्रॉ भी होता है तो बंगाल सेमी के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. सेमीफाइनल में जम्मू कश्मीर का मुकाबला बंगाल से और उत्तराखंड का मुकाबला कर्नाटक से होगा.