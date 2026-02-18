ETV Bharat / sports

रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल: आकिब नबी का शानदार प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर पहली बार फाइनल में

Ranji Trophy 2025-26: बंगाल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में कश्मीर के आकिब नबी ने 9 और सुनील कुमार ने 7 विकेट लिए.

जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में
जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 2:02 PM IST

Jammu Kashmir Into Ranji Trophy Final: जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने अपने पहले रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में बंगाल को छह विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. यह एक ऐतिहासिक जीत है जो घरेलू क्रिकेट सफर में एक अहम पल है. फाइनल में उनका सामना कर्नाटक से होने की संभावना है. जो दूसरे सेमीफाइनल में उत्तराखंड पर बढ़त बनाए हुए है.

पारस डोगरा की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर ने हर फील्ड में शानदार प्रदर्शन किया. सेमीफाइनल में कश्मीर के स्टार पेस बॉलिंग सेंसेशन आकिब नबी ने 9 विकेट लिए, जबकि लेफ्ट आर्म पेसर सुनील कुमार ने 7 विकेट लिए. आकिब को उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इससे पहले क्वाटर फाइनल में भी वो ये अवॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहे थे.

रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में बंगाल को हराकर जम्मू कश्मीर पहली बार फाइनल में
रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में बंगाल को हराकर जम्मू कश्मीर पहली बार फाइनल में (PTI)

कल रात के स्कोर 43/2 से आगे खेलते हुए, जम्मू कश्मीर ने शुभम पुंडीर का विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन नाइट वॉचमैन वंशज शर्मा खेलते रहे. उन्होंने 43 रन बनाए. डोगरा उनके साथ आए और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन कप्तान 9 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए.

इसके बाद, जम्मू कश्मीर के IPL स्टार अब्दुल समद आए और चौके-छक्के मारकर आक्रामक खेल दिखाया और बंगाल पर दबाव बनाया. समद ने 29 रन बनाए और टीम को चौथे दिन के पहले सेशन में 4 विकेट खोने के बाद 126 रन का टारगेट पूरा करने में मदद की.

जम्मू कश्मीर बनाम बंगाल रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल
हाई-वोल्टेज सेमीफाइनल की शुरुआत बंगाल ने पहली पारी में सुदीप घरामी के शतक की मदद से 328 रन बनाकर की. जम्मू कश्मीर की तरफ से, आकिब नबी ने पांच विकेट लिए, जबकि सुनील शर्मा ने तीन और युद्धवीर चरक ने दो विकेट लिए.

उसके बाद जम्मू कश्मीर ने ने अपनी पहली पारी में अब्दुल समद के 82 रन की मदद से 302 रन बनाए. आकिब और युद्धवीर चरक ने नौवें विकेट के लिए अच्छी साझेदारी की और क्रमश: 42 और 33 रन बनाए.

बंगाल जब दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आया, तो जम्मू कश्मीर के बॉलर्स ने उन्हें जमने नहीं दिया और 99 रन पर ढेर कर दिया. आकिब नबी और सुनील कुमार ने चार-चार विकेट लिए, जबकि युद्धवीर चरक ने दो विकेट लिए. जिसके बाद जम्मू कश्मीर को 126 का टारगेट मिला, जिसे वो चौथे दिन आसानी से हासिल करके इतिहास रच दिया.

आकिब नबी
आकिब नबी (PTI)

आकिब नबी का जलवा
रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में आकिब ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. इस पेस सेंसेशन ने 16 इनिंग में 2.67 की इकॉनमी और 12.72 के एवरेज से कुल 55 विकेट लिए हैं. जिसमें छह बार 5-विकेट हॉल शामिल है.

जम्मू कश्मीर टीम को बधाई
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और इसे जम्मू-कश्मीर के खेल इतिहास में एक नया सुनहरा चैप्टर बताया.
एलजी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'पूरे यूटी को आपके शानदार प्रदर्शन पर गर्व है. आप जीत की यह लय जारी रखें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें.'

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी रणजी ट्रॉफी में टीम की शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी और खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ की मिलकर की गई कोशिश और लगन की तारीफ की.

सीएम ने जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से बधाई दी और भरोसा जताया कि इस इलाके के क्रिकेटर जल्द ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाएंगे.
मुख्यमंत्री ने जम्मू में रिपोर्टरों से कहा, 'मैं अपनी ओर से और जम्मू-कश्मीर के लोगों की ओर से उन सभी को दिल से बधाई देता हूं. मुझे उम्मीद है कि वह दिन दूर नहीं जब हम जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों को नेशनल टीम में बहुत अहम भूमिका निभाते हुए देखेंगे.'

उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में टीम की तरक्की लगातार कड़ी मेहनत, अनुशासन और कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ की मजबूत गाइडेंस को दिखाती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कामयाबी ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और उभरते टैलेंट को आगे बढ़ाने के सरकार के वादे को फिर से पक्का किया है.

