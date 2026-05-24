ETV Bharat / sports

IPL 2026 के बीच क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत, खेल जगत में शोक की लहर

IPL 2026 के बीच क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत ( Getty Images )

बेंगलुरु: कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन लीग मैच के दौरान हार्ट अटैक से क्रिकेटर संतेबेन्नूर लोकेश अक्षय का निधन हो गया. उसकी उम्र 39 वर्ष ती. अक्षय, जो राज्य के पूर्व फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर थे और 2014-15 की रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम के सदस्य भी थे, रविवार (24 मई) को बोम्मासंद्रा एसएलएस क्रिकेट ग्राउंड में थर्ड डिवीजन लीग मैच खेल रहे थे. अक्षय मैच में 4 ओवर गेंदबाजी करने के बाद स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे. इसी दौरान, उन्हें बहुत ज्यादा अस्वस्थ महसूस हुआ और वे मैदान से बाहर चले गए और पवेलियन के पास आराम करने लगे. पानी पीने और केला खाने के बाद वे बैठे ही थे कि अचानक जमीन पर गिर पड़े. मैदान पर मौजूद उनके साथियों और स्टाफ ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया. उनके पार्थिव शरीर को अवलाहल्ली के ईस्ट पॉइंट अस्पताल भेज दिया गया है.