IPL 2026 के बीच क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत, खेल जगत में शोक की लहर
कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन लीग मैच के दौरान हार्ट अटैक से क्रिकेटर संतेबेन्नूर लोकेश अक्षय का निधन हो गया.
Published : May 24, 2026 at 9:02 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन लीग मैच के दौरान हार्ट अटैक से क्रिकेटर संतेबेन्नूर लोकेश अक्षय का निधन हो गया. उसकी उम्र 39 वर्ष ती. अक्षय, जो राज्य के पूर्व फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर थे और 2014-15 की रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम के सदस्य भी थे, रविवार (24 मई) को बोम्मासंद्रा एसएलएस क्रिकेट ग्राउंड में थर्ड डिवीजन लीग मैच खेल रहे थे.
अक्षय मैच में 4 ओवर गेंदबाजी करने के बाद स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे. इसी दौरान, उन्हें बहुत ज्यादा अस्वस्थ महसूस हुआ और वे मैदान से बाहर चले गए और पवेलियन के पास आराम करने लगे. पानी पीने और केला खाने के बाद वे बैठे ही थे कि अचानक जमीन पर गिर पड़े.
मैदान पर मौजूद उनके साथियों और स्टाफ ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया. उनके पार्थिव शरीर को अवलाहल्ली के ईस्ट पॉइंट अस्पताल भेज दिया गया है.
अक्षय एक तेज गेंदबाज थे
बेंगलुरु के शिवमोग्गा के रहने वाले अक्षय एक तेज गेंदबाज थे. वे 2014-15 के रणजी ट्रॉफी सीजन में राज्य टीम के सदस्य थे और उन्होंने कर्नाटक के लिए 6 फर्स्ट-क्लास, 3 लिस्ट-A (वन-डे) और 9 टी20 मैच खेले थे. अपने करियर में उन्होंने कुल 32 विकेट लिए थे.
उन्होंने आखिरी बार 2012-13 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक के लिए खेला था. उन्होंने कर्नाटक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में बीजापुर बुल्स का प्रतिनिधित्व किया था और अपना आखिरी प्रोफेशनल मैच 2019 में बेल्लारी टस्कर्स के खिलाफ खेला था.
कोच के तौर पर भी काम किया
उन्होंने कर्नाटक अंडर-19 टीम के कोच के तौर पर भी काम किया और राज्य में कई युवा क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने में अहम भूमिका निभाई. कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन सहित कई पूर्व और मौजूदा क्रिकेटरों ने अक्षय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. अक्षय एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी और कोच थे, जो मैदान पर हमेशा मुस्कुराते रहते थे.