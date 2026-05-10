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RU के खिलाड़ियों का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शानदार प्रदर्शन, 4 गोल्ड समेत 17 से अधिक पदक जीते

ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

RU Wushu Team
रांची यूनिवर्सिटी की वुशु टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 10, 2026 at 8:44 PM IST

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रांची: 4 से 9 मई 2026 तक शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की ताऊलु प्रतियोगिता में रांची यूनिवर्सिटी के वुशु खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय उपविजेता का स्थान हासिल किया. खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 17 से अधिक पदक जीतकर विश्वविद्यालय, राज्य और झारखंड का गौरव बढ़ाया है.

प्रतियोगिता में रांची यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया. स्वर्ण पदक जीतने वालों में त्रिलोचन बेदिया, संजना कुमारी, शीतल कुमारी और अमित एक्का शामिल रहे. वहीं रजत पदक फनी भूषण बेदिया, राकेश टोप्पो, सोनाली कुमारी, रोशनी कुमारी, विक्रम कुमार गंजू और ज्योति कुमारी ने हासिल किया. इसके अलावा कांस्य पदक जीतने वालों में शशिकांत महतो, भास्कर ठाकुर, ललन यादव, सुमित कुमार महतो, चमरू बिरुवा, जितेंद्र महतो, शिवम उरांव, तनु कुमारी, प्रिया गाड़ी, आस्था उरांव, कंचन तिग्गा, वर्षा रानी, रेणु कुमारी, तारामुनि बखला और अंजना कुमारी शामिल हैं.

विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है. खिलाड़ियों ने टीम भावना और अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया. इस सफलता में प्रशिक्षकों और खेल विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

कुलपति ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी

रांची यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर झारखंड का नाम रोशन किया है. वहीं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. गुरुचरण महतो, प्रॉक्टर डॉ. मुकुंद मेहता, डिन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. सुदेश साहू, खेल समन्वयक डॉ. राजेश गुप्ता सहित विश्वविद्यालय के खेल विभाग के पदाधिकारियों ने भी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं दीं.

झारखंड वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप वर्मा, सचिव शैलेन्द्र दुबे और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. मधुकांत समेत खेल जगत से जुड़े कई पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों की इस सफलता पर खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

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