अंतिम ओवर तक चला रोमांच, रांची टाइटंस ने छोटानागपुर रॉयल्स को 5 रन से दी शिकस्त
झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग के पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटानागपुर रॉयल्स को पांच रनों से शिकस्त दी.
Published : June 10, 2026 at 7:15 PM IST
रांची: झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग के रोमांचक मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटानागपुर रॉयल्स को 5 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की. रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच अंत तक कड़ा संघर्ष देखने को मिला.
पहले बल्लेबाजी करते हुए रांची टाइटंस की टीम ने 19.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 155 रन बनाए. टीम की ओर से रजनीदीप सिंह ने 40 रन की बेहतरीन पारी खेली और टीम को मजबूत आधार दिया. उनके अलावा युवराज कुमार ने 38 रन, सत्य सेतु ने 25 रन तथा शिखर मोहन ने 23 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया. मुकेश कुमार ने भी 17 रन जोड़कर टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचाने में मदद की.
156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी छोटानागपुर रॉयल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी. टीम के लिए विराट सिंह ने सर्वाधिक 44 रन बनाए और आखिरी तक संघर्ष करते रहे. इसके अलावा मोहम्मद नाजिम सिद्दीकी ने 21 रन, ऋत्विक एम पाठक ने 16 रन, मोहित कुमार ने 14 रन तथा सोनू कुमार सिंह ने 12 रन की उपयोगी पारियां खेलीं. चंदन कुमार मुखी ने 10 और विकास सिंह ने 9 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी.
मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया. रांची टाइटंस की ओर से रजनीदीप सिंह और युवराज कुमार की साझेदारी निर्णायक साबित हुई, जबकि छोटानागपुर रॉयल्स के लिए विराट सिंह ने तेज बल्लेबाजी करते हुए मैच को रोमांचक बनाए रखा.
हालांकि, अंतिम ओवरों में रांची टाइटंस के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और छोटानागपुर रॉयल्स को जीत से दूर कर दिया. मैच के बाद रांची टाइटंस के खिलाड़ियों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. इस जीत के साथ टीम ने टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत की है, जबकि छोटानागपुर रॉयल्स को करीबी हार के बावजूद अपने प्रदर्शन से सकारात्मक संकेत मिले हैं. झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग के शुरुआती मुकाबले में दर्शकों को भरपूर रोमांच देखने को मिला और आने वाले मैचों के लिए उत्साह और बढ़ गया है.
जेएससीए के अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड टी-20 लीग का पहला मुकाबला बेहद रोमांचक और शानदार रहा. दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिससे दर्शकों को अंत तक रोमांच देखने को मिला. सबसे सुखद बात यह रही कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी स्टेडियम में मौजूद रहकर पूरे मैच का लुत्फ उठाया. खिलाड़ियों के लिए यह बड़ी प्रेरणा है. दर्शकों का उत्साह और भारी उपस्थिति बताती है कि झारखंड में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त जुनून है. हमें उम्मीद है कि टूर्नामेंट के आगामी मुकाबले भी इसी तरह रोमांचक होंगे.
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