महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26: रांची रॉयल्स ने श्राची बंगाल टाइगर्स को दी मात

मैच के 10वें मिनट में न्यूजीलैंड की हन्ना कॉटर ने शानदार फील्ड गोल कर रांची को शुरुआती बढ़त दिलाई. इसके चार मिनट बाद 14वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर ब्यूटी डुंगडुंग ने रिबाउंड पर गोल दागते हुए स्कोर 2–0 कर दिया. पहले क्वॉर्टर की समाप्ति तक रांची रॉयल्स ने मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना ली थी.

निक्की प्रधान की कप्तानी में उतरी रांची रॉयल्स ने पहले ही मिनट से आक्रामक रुख अपनाया. गेंद पर बेहतर नियंत्रण, तेज पासिंग और सर्कल के भीतर लगातार हमलों ने बंगाल टाइगर्स की रक्षापंक्ति को बैकफुट पर ला दिया. इसका असर जल्द ही स्कोरबोर्ड पर भी दिखा.

रांचीः महिला हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 में रांची रॉयल्स ने अपने दूसरे मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए श्राची बंगाल टाइगर्स को 5–0 से करारी शिकस्त दी. रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में घरेलू टीम ने शुरुआत से अंत तक खेल पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा और दर्शकों को रोमांचक हॉकी का शानदार नजारा दिखाया.

दूसरे क्वॉर्टर में भी रांची का दबदबा कायम रहा. टीम ने पहले हाफ में कुल 17 सर्कल एंट्री की, जो उसकी आक्रामक रणनीति को दर्शाता है. इसके मुकाबले श्राची बंगाल टाइगर्स केवल 6 बार ही सर्कल के भीतर पहुंच सकीं. रांची की मजबूत डिफेंस ने बंगाल के हर प्रयास को नाकाम किया और हाफ टाइम तक स्कोर 2–0 बना रहा.

गोल दागने के बाद रांची रॉयल्स की खिलाड़ियों का जोश (ETV Bharat)

तीसरे क्वॉर्टर में अर्जेंटीना की लुसीना वॉन डर हेयडे ने अपनी क्लास दिखाते हुए 33वें मिनट में शानदार मूव के बाद तीसरा गोल दागा. इसके बाद 44वें मिनट में संगीता कुमारी ने घरेलू दर्शकों के सामने चौथा गोल करके रांची रॉयल्स की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी.

रांची रॉयल्स के खिलाड़ी (ETV Bharat)

अंतिम क्वॉर्टर में भी रांची रॉयल्स का आक्रमण जारी रहा. 57वें मिनट में लुसीना वॉन डर हेयडे ने पेनल्टी कॉर्नर पर अपना दूसरा गोल करते हुए स्कोर 5–0 कर दिया और मुकाबले पर पूरी तरह मुहर लगा दी. दूसरी ओर, गोरजेलेनी अगस्टिना की कप्तानी में उतरी श्राची बंगाल टाइगर्स ने बीच-बीच में वापसी की कोशिश जरूर की. लेकिन रांची की अनुशासित डिफेंस और तेज खेल के आगे उनकी एक न चली.

महिला हॉकी इंडिया लीग के मुकाबले (ETV Bharat)

इस बड़ी जीत के साथ रांची रॉयल्स ने लीग में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है. घरेलू दर्शकों के सामने मिली इस शानदार जीत ने टीम का मनोबल और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाया है. महिला हॉकी इंडिया लीग के तहत बुधवार को एक और मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें एसजी पाइपर्स और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब की टीमें शाम 7:30 बजे से आमने-सामने होंगी.

महिला हॉकी इंडिया लीग का मैच (ETV Bharat)

