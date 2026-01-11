मेन्स एचआईएल 2025–26: रांची रॉयल्स ने दर्ज की सीजन की पहली जीत
रांचीः राजधानी में हॉकी इंडिया लीग (HIL) का जलवा बरकरार है. वीमेंस के बाद मेन्स एचआईएल 2025–26 सीजन का रोमांच शुरू हो चुका है.
मेन्स एचआईएल अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए रांची रॉयल्स ने डिफेंडिंग चैंपियन श्राची बंगाल टाइगर्स को 4–1 से शिकस्त दी. घरेलू दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रॉयल्स ने आख़िरी क्वार्टर में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए केवल छह मिनट के भीतर चार गोल दागकर मुकाबले का रुख पूरी तरह पलट दिया.
मैच की शुरुआत में बंगाल टाइगर्स ने डिफेंडिंग चैंपियन होने का परिचय दिया. आक्रामक हाई-प्रेस रणनीति अपनाते हुए उन्होंने दूसरे ही मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, हालांकि वे इसे भुना नहीं सके. रांची रॉयल्स की ओर से सैम लेन ने पांचवें मिनट में शानदार मूव बनाते हुए पेनल्टी कॉर्नर दिलाया, लेकिन टाइगर्स की मजबूत रक्षा ने इसे रोक दिया. दोनों टीमों के गोलकीपरों की कड़ी परीक्षा हुई, जिसमें रांची के सुराज करकेरा ने 9वें मिनट में अहम बचाव किया. पहले क्वार्टर के अंत तक स्कोर 0–0 रहा.
दूसरे क्वार्टर में मुकाबले की तीव्रता और बढ़ गई. 25वें मिनट में ग्रीन कार्ड के कारण एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद बंगाल टाइगर्स ने बढ़त बना ली. अभिषेक के तेज पास को केतन कुशवाहा, जो HIL के सबसे युवा खिलाड़ी हैं ने शानदार डिफ्लेक्शन के साथ गोल में पहुंचाया. रांची ने बराबरी के लिए दबाव बनाया और कप्तान टॉम बून ने हाफ के अंतिम क्षणों में गोल के करीब पहुंचकर मौका बनाया. लेकिन टाइगर्स के गोलकीपर जेम्स कार ने शानदार बचाव करते हुए स्कोर 1–0 बनाए रखा.
तीसरे क्वार्टर में बंगाल टाइगर्स ने अपनी बढ़त को सुरक्षित रखने के लिए पांच खिलाड़ियों की डिफेंस लाइन अपनाई. रांची रॉयल्स ने विंग्स से खेल बनाकर मौके बनाने की कोशिश की. लेकिन टाइगर्स की संगठित रक्षा दीवार बनी रही। पेनल्टी कॉर्नर के जरिए टाइगर्स के पास बढ़त बढ़ाने के मौके आए, मगर मनप्रीत और यशदीप की अगुवाई में रांची की डिफेंस ने उन्हें नाकाम कर दिया. तीसरे क्वार्टर के अंत तक स्कोर 1–0 रहा.
अंतिम क्वार्टर पूरी तरह रांची रॉयल्स के नाम रहा. 54वें मिनट में कप्तान टॉम बून ने गेंद छीनकर त्वरित वन-टू खेला और शानदार रिवर्स हिट से गोल दागकर स्कोर 1–1 से बराबर कर दिया. इस गोल ने रॉयल्स में नई ऊर्जा भर दी. इसके ठीक दो मिनट बाद, 56वें मिनट में अनुभवी मंदीप सिंह ने गोल कर रांची को पहली बार बढ़त दिला दी.
रांची रॉयल्स का आक्रमण यहीं नहीं रुका. 58वें मिनट में लाचलन शार्प ने गोल कर स्कोर 3–1 कर दिया और मुकाबला लगभग रॉयल्स के पक्ष में तय कर दिया. आखिरी मिनट में कप्तान टॉम बून ने अपना दूसरा गोल करते हुए 4–1 की शानदार वापसी को पूरा किया.
मिडफीलड में दमदार प्रदर्शन और आक्रमण को गति देने में अहम भूमिका निभाने वाले सैम लेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. यह जीत रांची रॉयल्स के लिए सीज़न में आत्मविश्वास और लय हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है.
