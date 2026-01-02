महिला हॉकी इंडिया लीग का रोमांच, रांची रॉयल्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा को दी मात
रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का रोमांच लगातार जारी है.
Published : January 2, 2026 at 10:30 PM IST
रांचीः महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के एक मुकाबले में रांची रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 2-0 से शिकस्त दी. यह मुकाबला शुक्रवार को रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में खेला गया. रांची रॉयल्स की ओर से रुतुजा दादासो पिसल और साक्षी राणा ने शानदार फील्ड गोल दागकर टीम को अहम जीत दिलाई.
मैच की शुरुआत काफी संतुलित रही. पहले क्वार्टर में दोनों टीमों की रक्षापंक्ति मजबूत नजर आई और किसी भी टीम को साफ मौके नहीं मिले. रांची रॉयल्स ने शुरुआती मिनटों में गेंद पर अधिक नियंत्रण रखा, लेकिन जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पहले 15 मिनट में ही 10 सर्कल पेनिट्रेशन कर डाले. 12वें मिनट में सूरमा को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन पेनी स्क्विब का शॉट रांची की फर्स्ट रशर ने रोक दिया.
दूसरे क्वार्टर में मुकाबला और रोमांचक हो गया. 18वें मिनट में रुतुजा पिसल के शॉट को गोलकीपर सविता ने बचा लिया, जबकि रिबाउंड पर रांची को मौका गंवाना पड़ा. 25वें मिनट में रांची की इशिका के फाउल के बाद जेएसडब्ल्यू सूरमा को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन रांची की गोलकीपर माधुरी किंडो ने शानदार बचाव करते हुए पेनी स्क्विब के प्रयास को नाकाम कर दिया.
इसके तुरंत बाद मिले पेनल्टी कॉर्नर पर भी सूरमा गोल नहीं कर सका. पहले हाफ के अंतिम क्षणों में रांची रॉयल्स को सफलता मिली. मिडफील्ड से अगोस्टिना अलोंसो के सटीक पास पर रुतुजा दादासो पिसल ने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन करते हुए गेंद को डिफ्लेक्ट कर जाल में डाल दिया और रांची को 1-0 की बढ़त दिला दी.
तीसरे क्वार्टर में जेएसडब्ल्यू सूरमा ने बराबरी के लिए दबाव बनाया. ओलिविया शैनन के जोरदार बैकहैंड शॉट को रांची की गोलकीपर बिचु देवी खारिबाम ने शानदार तरीके से रोक दिया. वहीं रांची की मारिया ऑर्टिज़ का एक शक्तिशाली शॉट पोस्ट से टकराकर बाहर चला गया.
54वें मिनट में रांची रॉयल्स ने अपनी बढ़त दोगुनी कर ली. साक्षी राणा ने बेहद तंग कोण से जोरदार शॉट लगाते हुए गेंद को गोलपोस्ट के ऊपरी दाएं कोने में पहुंचा दिया. अंतिम मिनट में जेएसडब्ल्यू सूरमा को मिले पेनल्टी कॉर्नर पर भी बिचु देवी खारिबाम ने बेहतरीन बचाव करते हुए अपनी टीम की क्लीनशीट बरकरार रखी.
इस जीत के साथ रांची रॉयल्स ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को कड़ा संघर्ष करने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा.
