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भारतीय हॉकी की ताकत बन रहा रांची रेल मंडल, राष्ट्रीय टीम में शामिल हैं कई खिलाड़ी

इसके अलावा सुमित लकड़ा और सुनील जोजो जैसे खिलाड़ी जूनियर विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और रांची रेल मंडल के गौरव को बढ़ा चुके हैं. रेल मंडल से जुड़े खेल अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में पुरुष और महिला हॉकी वर्ग में दर्जनभर से अधिक खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारतीय टीम, राष्ट्रीय शिविर या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से जुड़े हुए हैं. यह किसी भी संस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है. यही वजह है कि रांची रेल मंडल को झारखंड में खिलाड़ियों की सबसे मजबूत नर्सरी माना जाता है.

लगातार राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ियों की मौजूदगी यह साबित करती है कि रांची रेल मंडल झारखंड की प्रतिभाओं को अवसर देने के साथ-साथ उन्हें शीर्ष स्तर तक पहुंचाने में भी सफल रहा है. पुरुष हॉकी में भी रांची रेल मंडल की उपस्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है. युवा खिलाड़ी अमनदीप लकड़ा भारतीय हॉकी के उभरते सितारों में शामिल हैं. उन्हें देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों में गिना जाता है. पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान तेजी से बनी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके प्रदर्शन की चर्चा हो रही है. आगामी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय कैंप में भी वे भारतीय टीम का हिस्सा हैं.

महिला हॉकी में रांची रेल मंडल का योगदान केवल इन दो नामों तक सीमित नहीं है. संगीता कुमारी, दीपिका सोरेंग, बेला रानी टोपनो, ब्यूटी डुंगडुंग और निराली टोपनो जैसी कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी हैं. इनमें से कई खिलाड़ी भारतीय टीम के कैंप और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का हिस्सा रही हैं.

रांची रेल मंडल की पहचान आज भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे से भी जुड़ी हुई है. झारखंड के सिमडेगा से निकलकर अंतरराष्ट्रीय हॉकी में अपनी अलग पहचान बनाने वाली सलीमा वर्तमान में भारतीय महिला टीम का नेतृत्व कर रही हैं और रांची रेल मंडल में कार्यरत हैं. उनके साथ ओलंपियन निक्की प्रधान भी लंबे समय से भारतीय टीम की महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही हैं. निक्की ने टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं.

खेल कोटा के माध्यम से खिलाड़ियों को नौकरी देने के साथ-साथ उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराकर रांची रेल मंडल भारतीय खेल जगत, विशेषकर हॉकी में अपनी अलग पहचान बना चुका है. वर्तमान समय में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम में शामिल कई खिलाड़ी रांची रेल मंडल से जुड़े हुए हैं, जो इस संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

रांची: खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में भारतीय रेल की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे का रांची रेल मंडल आज झारखंड में खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़े मंच के रूप में उभरकर सामने आया है.

हॉकी खिलाड़ी (ETV BHARAT)

भारतीय हॉकी में रांची रेल मंडल का योगदान

भारतीय हॉकी में रांची रेल मंडल का योगदान केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है. भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा, जो वर्तमान में राष्ट्रीय (भारतीय) हॉकी टीम की चयनकर्ता है, रांची रेल मंडल की ही खिलाड़ी हैं. उनकी भूमिका नई प्रतिभाओं को आगे लाने और भारतीय हॉकी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण रही है. इसी प्रकार पूर्व कप्तान सुमराय टेटे ने भी भारतीय हॉकी में झारखंड की पहचान स्थापित करने में अहम योगदान दिया. रांची रेल मंडल का इतिहास कई दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों से भरा हुआ है.

सावित्री पूर्ति को एकीकृत बिहार-झारखंड क्षेत्र की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी माना जाता है. उन्होंने उस दौर में राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई, जब महिला हॉकी को आज जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. बाद में वे राष्ट्रीय चयनकर्ता भी बनीं और भारतीय हॉकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके अलावा विश्वासी पूर्ति, अल्मा गुड़िया और दयामनी सोय ने 1986 एशियाई खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया.

पुरुष हॉकी टीम (ETV BHARAT)

वहीं, सुमराय टेटे और मसीरा सुरीन राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहीं. असुंता लकड़ा ने भी भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नेतृत्व किया. रांची रेल मंडल की उपलब्धियां केवल वर्तमान और अतीत तक सीमित नहीं हैं. अनुभवी खिलाड़ियों में भी इसकी मजबूत उपस्थिति दिखाई देती है.

25 से अधिक खिलाड़ियों को रेलवे में नियुक्ति

एशियन पदक विजेता सरिता टोप्पो और पूनम टोप्पो जैसे खिलाड़ी वेटरन वर्ग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. हाल ही में वेटरन विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद एक बार फिर उनका चयन राष्ट्रीय शिविर के लिए हुआ है. यह दर्शाता है कि रांची रेल मंडल खिलाड़ियों को लंबे समय तक खेलों से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करता है.

खिलाड़ियों के विकास के लिए रांची रेल मंडल ने अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम, जिम, फिजियोथेरेपी सेंटर और प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की हैं. अनुभवी प्रशिक्षकों की देखरेख में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है. खेल कोटा के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है. वर्ष 2019 से 2023 के बीच 25 से अधिक खिलाड़ियों को रेलवे में नियुक्ति दी गई, जबकि हाल के वर्षों में भी कई खिलाड़ियों को नौकरी देकर खेल और करियर दोनों में स्थिरता प्रदान की गई है.

झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में छिपी प्रतिभाओं को खोजने के लिए भी रांची रेल मंडल लगातार प्रयास कर रहा है. विशेष भर्ती और प्रतिभा खोज अभियान के माध्यम से युवाओं को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं. यही कारण है कि आज रांची रेल मंडल केवल एक सरकारी संस्थान नहीं, बल्कि भारतीय हॉकी की ऐसी मजबूत नर्सरी बन चुका है, जहां से निकलने वाले खिलाड़ी लगातार देश का नाम विश्व पटल पर रोशन कर रहे हैं.

वर्तमान में भारतीय टीम में इसकी मजबूत मौजूदगी इस सफलता की सबसे बड़ी गवाही है. रांची रेल मंडल हमेशा से खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है. हमें गर्व है कि वर्तमान में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम में हमारे कई खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. महिला टीम की कप्तान सलीमा टेटे, ओलंपियन निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, दीपिका सोरेन सहित कई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं.

पुरुष वर्ग में अमनदीप लकड़ा जैसे युवा खिलाड़ी भारतीय हॉकी का भविष्य माने जा रहे हैं. हमारा प्रयास सिर्फ खिलाड़ियों को नौकरी देना नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और ऐसा माहौल उपलब्ध कराना है, जिससे वे देश के लिए पदक जीत सकें. रांची रेल मंडल आगे भी झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अवसर देने, उन्हें खेल से जोड़ने और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार काम करता रहेगा.

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