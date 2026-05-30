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इंडो-थाई सीरीजः भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे रांची के आदर्श राज

रांची के खिलाड़ी आदर्श राज को भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम की कमान सौंपी गयी है.

Ranchi Adarsh Raj to Lead Indian Tennis Ball Cricket Team
टेनिस बॉल क्रिकेट प्लेयर आदर्श राज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 30, 2026 at 11:42 PM IST

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रांचीः झारखंड के खेल जगत के लिए गर्व की खबर सामने आई है. भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के आगामी थाईलैंड दौरे के लिए झारखंड के प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी आदर्श राज को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है.

टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन को दी गई. आदर्श राज के कप्तान बनाए जाने से राज्य के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है.

झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने बताया कि थाईलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन किया गया है और इसमें झारखंड के तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है. इनमें आदर्श राज के अलावा ऋषि राज और जैनुल हक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि आदर्श राज को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपा जाना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए सम्मान की बात है.

झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा, "यह झारखंड के लिए बेहद गौरवपूर्ण क्षण है. आदर्श राज ने अपने खेल, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के बल पर यह मुकाम हासिल किया है. भारतीय टीम की कप्तानी मिलना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है. हमें पूरा विश्वास है कि आदर्श अपने नेतृत्व में टीम इंडिया को शानदार प्रदर्शन की ओर ले जाएंगे और देश के साथ-साथ झारखंड का नाम भी रोशन करेंगे".

उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं. राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए यह उपलब्धि प्रेरणा का स्रोत बनेगी और वे भी बड़े स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख सकेंगे.

वहीं भारतीय टीम के कप्तान बनाए जाने पर आदर्श राज ने खुशी जताते हुए कहा, "भारतीय टीम की कप्तानी मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और यादगार क्षण है. मैं टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन और अपने सभी कोचों, साथियों तथा परिवार का आभारी हूं, जिन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया".

आदर्श राज ने कहा, "कप्तान के रूप में मेरी कोशिश होगी कि टीम के सभी खिलाड़ियों को साथ लेकर चलूं और थाईलैंड दौरे पर भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित करूं. हमारी टीम संतुलित और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से सुसज्जित है. हम पूरी तैयारी और सकारात्मक सोच के साथ मैदान में उतरेंगे. देश के लिए खेलना ही गर्व की बात है और कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है".

उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में लगातार अवसर मिलना इस बात का प्रमाण है कि राज्य में टेनिस बॉल क्रिकेट का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है. उन्होंने युवाओं से खेल के प्रति समर्पित रहने और मेहनत करने की अपील की.

बता दें कि भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम का थाईलैंड दौरा शनिवार से शुरू हो रहा है. ऐसे में झारखंड के खिलाड़ियों पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हैं. खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि आदर्श राज की कप्तानी में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित करेगी.

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