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तेलंगाना में क्रिकेट के नए दौर का आगाज, रामोजी ग्रुप ने हैदराबाद टीम को करोड़ों रुपये में खरीदा

TG20 लीग के 8 फ्रैंचाइजी रामोजी ग्रुप की कंपनी उशोदया इंटरप्राइजेज सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी. उन्होंने 7.5 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर हैदराबाद फ्रेंचाइजी टीम के मालिक बने. जबकि एमएस बुरुगु इंफ़्रा ने 7.2 करोड़ रुपये में रंगारेड्डी फ्रैंचाइजी हासिल की.

तेलंगाना: हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) ने शनिवार (23 मई) को TG20 लीग के फ्रैंचाइजी के मालिकों का ऐलान कर दिया है. HCA की देखरेख में होने वाली इस लीग की टीमों के लिए बोली हैदराबाद में लगाई गई. इस लीग में आठ फ्रेंचाइजी को अंतिम रूप दिया गया है. कुल आठ टीमों के लिए 13 कंपनियां दौड़ में थीं.

TG20 लीग का मकसद

ये तेलंगाना में पहली T20 क्रिकेट लीग है, जिसमें कुल 8 फ्रेंचाइजियों को जगह मिली है. ये दक्षिणी राज्य में घरेलू क्रिकेट के एक नए दौर की शुरुआत है. इस लीग का मकसद राज्य के प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को सामने लाना और ग्रामीण इलाकों के क्रिकेटरों की क्षमता को उजागर करना है. उशोदया इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर जी. संबाशिव राव ने कहा कि वे TG-20 को युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का एक सुनहरा मौका मानते हैं.

तेलंगाना T20 क्रिकेट लीग के 8 फ्रैंचाइजी (EENADU)

TG20 लीग कब से शुरू होगा?

देश की जानी-मानी स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी, TCM स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इस लीग के लिए आधिकारिक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के तौर पर काम कर रही है. लीग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, HCA ने तमिलनाडु प्रीमियर लीग के पूर्व CEO प्रसन्ना कन्नन को लीग के संचालन का प्रमुख नियुक्त किया है. TG-20 लीग 20 जून से 11 जुलाई तक उप्पल स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित की जाएगी.

खिलाड़ियों की नीलामी कब?

HCA ने बताया कि 7 जून को खिलाड़ियों की नीलामी होगी, जिसमें HCA द्वारा चुने गए खिलाड़ी शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपनी न्यूनतम कीमत 50 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक तय कर सकते हैं. HCA ने यह भी स्पष्ट किया है कि खिलाड़ियों को खरीदने के लिए हर फ्रैंचाइजी के लिए 60 लाख रुपये की सीमा तय होगी. देश का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रिकेटर तिलक वर्मा और मोहम्मद सिराज के भी इस नीलामी का हिस्सा बनने की संभावना है. इस लीग को आप स्टार स्पोर्ट्स तेलगू और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

उशोदया इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर को गर्व

टॉप फ्रेंचाइजी हासिल करने पर प्रतिक्रिया देते हुए, उशोदया इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर संबाशिव राव ने कहा कि उन्हें TG20 में यह मौका मिलने पर गर्व है. राव ने कहा, 'हमने 2006 में ग्रामीण इलाकों के क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए 'ईनाडु चैंपियन कप क्रिकेट' शुरू किया था. ईनाडु क्रिकेट कप को 2010 में 'लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' और 2013 में 'गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के तौर पर दर्ज किया गया था. हम TG20 को युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का एक सुनहरा मौका मानते हैं.'

युवा खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर

HCA के सेक्रेटरी जीवन रेड्डी ने पहली TG20 लीग को तेलंगाना क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल बताया. रेड्डी ने कहा, 'TG20 सिर्फ एक लीग नहीं है. यह एक लंबे समय तक चलने वाले क्रिकेट इकोसिस्टम की नींव है, जिसे तेलंगाना भर में प्रतिभा को सामने लाने, अवसर प्रदान करने और खेल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए डिजाइन किया गया है.'