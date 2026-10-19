टीम इंडिया को मिला नया चीफ सेलेक्टर, रमेश पवार सिलेक्शन कमेटी में हुए शामिल
Team India New Chief Selector: भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अजीत अगरकर के बाद नए चीफ सेलेक्टर के नाम का ऐलान कर दिया है.
Published : October 19, 2026 at 5:23 PM IST
Pragyan Ojha New Chief Selector: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को नए चीफ सेलेक्टर का ऐलान कर दिया है. प्रज्ञान ओझा को टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर बनाया गया है. उन्होंने अजित अगरकर की जगह ली है, जिनका कार्यकाल चार अक्टूबर को समाप्त हो गया था.
बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी. जिसमें कहा गया कि भारत के पूर्व स्पिनर रमेश पवार को टीम इंडिया के सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है, जबकि प्रज्ञान ओझा इस पैनल के अध्यक्ष बने रहेंगे. ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट मैच खेले हैं. जो कमेटी के बाकी सदस्यों से काफी ज्यादा है.
🚨 Announcement 🚨 Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee. Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee. BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during his tenure as Chairman of the Committee. Details ▶️ https://t.co/z0jcyPWkr0 #TeamIndia— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
बोर्ड ने ये भी कहा, 'पूर्व भारतीय बल्लेबाज अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की सदस्यता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने सर्वसम्मति से पवार की नियुक्ति की सिफारिश की.'
इस नियुक्ति के साथ टीम इंडिया की 5 सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी पूरी हो गई. जिसमें प्रज्ञान ओझा (अध्यक्ष), शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा और रमेश पवार के नाम शामिल हैं.
रमेश पवार के पास काफी अनुभव
बता दें कि 48 वर्षीय पवार ने 2004 से 2007 के बीच भारत के लिए दो टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं और उनके पास इस भूमिका के लिए काफी अनुभव है. वह भारतीय महिला टीम, मुंबई और गुजरात के मुख्य कोच रहे हैं. इसके अलावा वह यहां बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गेंदबाजी कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं.
मुंबई के रहने वाले पवार ने वसीम जाफर, सलिल अंकोला, जैकब मार्टिन और कॉनर विलियम्स जैसे पूर्व भारतीय और वेस्ट जोन के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए यह जगह हासिल की.