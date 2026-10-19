ETV Bharat / sports

टीम इंडिया को मिला नया चीफ सेलेक्टर, रमेश पवार सिलेक्शन कमेटी में हुए शामिल

Team India New Chief Selector: भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अजीत अगरकर के बाद नए चीफ सेलेक्टर के नाम का ऐलान कर दिया है.

आर पी सिंह, गौत गंभीर और प्रज्ञान ओझा
आर पी सिंह, गौत गंभीर और प्रज्ञान ओझा (Getty Iamges)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pragyan Ojha New Chief Selector: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को नए चीफ सेलेक्टर का ऐलान कर दिया है. प्रज्ञान ओझा को टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर बनाया गया है. उन्होंने अजित अगरकर की जगह ली है, जिनका कार्यकाल चार अक्टूबर को समाप्त हो गया था.

बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी. जिसमें कहा गया कि भारत के पूर्व स्पिनर रमेश पवार को टीम इंडिया के सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है, जबकि प्रज्ञान ओझा इस पैनल के अध्यक्ष बने रहेंगे. ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट मैच खेले हैं. जो कमेटी के बाकी सदस्यों से काफी ज्यादा है.

बोर्ड ने ये भी कहा, 'पूर्व भारतीय बल्लेबाज अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की सदस्यता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने सर्वसम्मति से पवार की नियुक्ति की सिफारिश की.'

इस नियुक्ति के साथ टीम इंडिया की 5 सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी पूरी हो गई. जिसमें प्रज्ञान ओझा (अध्यक्ष), शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा और रमेश पवार के नाम शामिल हैं.

रमेश पवार के पास काफी अनुभव
बता दें कि 48 वर्षीय पवार ने 2004 से 2007 के बीच भारत के लिए दो टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं और उनके पास इस भूमिका के लिए काफी अनुभव है. वह भारतीय महिला टीम, मुंबई और गुजरात के मुख्य कोच रहे हैं. इसके अलावा वह यहां बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गेंदबाजी कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं.

मुंबई के रहने वाले पवार ने वसीम जाफर, सलिल अंकोला, जैकब मार्टिन और कॉनर विलियम्स जैसे पूर्व भारतीय और वेस्ट जोन के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए यह जगह हासिल की.

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया को मिल गया नया चीफ सेलेक्टर ? नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

TAGGED:

TEAM INDIA NEW CHIEF SELECTOR
टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी
टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर कौन
प्रज्ञान ओझा बने नए चीफ सेलेक्टर
PRAGYAN OJHA NEW CHIEF SELECTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.