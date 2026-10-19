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टीम इंडिया को मिला नया चीफ सेलेक्टर, रमेश पवार सिलेक्शन कमेटी में हुए शामिल

आर पी सिंह, गौत गंभीर और प्रज्ञान ओझा ( Getty Iamges )

Pragyan Ojha New Chief Selector: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को नए चीफ सेलेक्टर का ऐलान कर दिया है. प्रज्ञान ओझा को टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर बनाया गया है. उन्होंने अजित अगरकर की जगह ली है, जिनका कार्यकाल चार अक्टूबर को समाप्त हो गया था.

बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी. जिसमें कहा गया कि भारत के पूर्व स्पिनर रमेश पवार को टीम इंडिया के सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है, जबकि प्रज्ञान ओझा इस पैनल के अध्यक्ष बने रहेंगे. ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट मैच खेले हैं. जो कमेटी के बाकी सदस्यों से काफी ज्यादा है.

बोर्ड ने ये भी कहा, 'पूर्व भारतीय बल्लेबाज अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की सदस्यता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने सर्वसम्मति से पवार की नियुक्ति की सिफारिश की.'