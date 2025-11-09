RCB को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते खिलाड़ी 4 महीने के लिए मैदान से हुआ बाहर
भारत का उभरता हुआ क्रिकेटर चोट के चलते 4 महीने के लिए मैदान से बाहर हो गया है. जो आरसीबी के लिए बड़ा झटका है.
Published : November 9, 2025 at 10:43 AM IST
हैदराबाद : आईपीएल 2026 से पहले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. ये खबर सिर्फ आरसीबी के लिए नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी दुखद है. जो खिलाड़ी पिछले कुछ सालों में रन मशीन बना हुआ था, जिसने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया था. अब वो चोटिल हो गया है.
भारत का ये स्टार खिलाड़ी गंभीर रूप से चोटिल हुआ है. उसकी चोट काफी गंभीर बताई जा रही है. इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन चोट इतनी चिंताजनक है कि खिलाड़ी 4 महीने के लिए मैदान से बाहर हो गया है. अब वो चार महीनों तक क्रिकेट नहीं खेल पाएगा.
ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आरसीबी के वर्तमान कप्तान और भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार है. उन्हें भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच खेले जा रहे चार दिवसीय अनऑफिशियल टेस्ट मैच में चोट लगी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी चोट काफी गंभीर है, जिससे उनकी रिकवरी में लगभग 4 महीने लग सकते है. इस मैच में उन्होंने पहली पारी में 18 और दूसरी पारी में 28 रनों का योगदान दिया. ऐसे में पाटीदार इस पूरे घरेलू सीजन से बाहर हो गए हैं.
🚨 RAJAT PATIDAR OUT OF CRICKET FOR 4 MONTHS 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) November 8, 2025
- Rajat Patidar will be out of Cricket action for 4 months due to injury. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/kWBKUq700o
उन्होंने बतौर मध्य प्रदेश के कप्तान रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही मैच में दोहरा शतक जड़ा था. अब वो रणजी ट्रॉफी के बाकी मैचों से भी बाहर हो गए हैं. इसके साथ ही साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (नवंबर अंत) और विजय हजारे ट्रॉफी (दिसंबर अंत) तीनों टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे. ये मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के लिए भारी नुकसान है.
आरसीबी को भी लग सकता है झटका
ये आरसीबी के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है. आईपीएल तक अगर रजत पाटीदार इस चोट से पूरी तरह उभर नहीं पाए और उन्होंने अपनी फिटनेस हासिल नहीं की तो ये आईपीएल 2025 की विजेता आरसीबी के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा. पाटीदार टीम के कप्तान होने के साथ-साथ अहम खिलाड़ी भी हैं.
ऋषभ पंत भी हो चुके हैं चोटिल
रजत पाटीदार से पहले इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच चल रहे मैच में चोटिल हो गए थे. पंत को कई बार गेंद शरीर पर लगी. इसके बाद अंत में वो चोटिल होने के चलते रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए.