RCB को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते खिलाड़ी 4 महीने के लिए मैदान से हुआ बाहर

विराट कोहली, रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल ( IANS )

हैदराबाद : आईपीएल 2026 से पहले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. ये खबर सिर्फ आरसीबी के लिए नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी दुखद है. जो खिलाड़ी पिछले कुछ सालों में रन मशीन बना हुआ था, जिसने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया था. अब वो चोटिल हो गया है. भारत का ये स्टार खिलाड़ी गंभीर रूप से चोटिल हुआ है. उसकी चोट काफी गंभीर बताई जा रही है. इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन चोट इतनी चिंताजनक है कि खिलाड़ी 4 महीने के लिए मैदान से बाहर हो गया है. अब वो चार महीनों तक क्रिकेट नहीं खेल पाएगा. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आरसीबी के वर्तमान कप्तान और भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार है. उन्हें भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच खेले जा रहे चार दिवसीय अनऑफिशियल टेस्ट मैच में चोट लगी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी चोट काफी गंभीर है, जिससे उनकी रिकवरी में लगभग 4 महीने लग सकते है. इस मैच में उन्होंने पहली पारी में 18 और दूसरी पारी में 28 रनों का योगदान दिया. ऐसे में पाटीदार इस पूरे घरेलू सीजन से बाहर हो गए हैं.