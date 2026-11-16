सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: 48 बॉल, 13 छक्के, 8 चौके, 135 रन! रजत पाटीदार का चंडीगढ़ में आया तूफान
RCB कप्तान रजत पाटीदार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बनाया नया रिकॉर्ड.
Published : November 16, 2026 at 5:07 PM IST
Rajat Patidar in SMAT 2026: मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने सोमवार, 16 नवंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2026) में शानदार पावर-हिटिंग का प्रदर्शन किया. उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों पर नाबाद 135 रन बनाए, जिसमें 13 छक्के और 8 चौके शामिल थे. पाटीदार ने ये धमाकेदार पारी न्यू चंडीगढ़ में असम के खिलाफ खेली. जिसकी वजह से उनकी टीम ने 6 विकेट पर 250 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया. जवाब में असम की टीम 17.4 ओवर में 119 रनों पर ढेर हो गई और रजत की टीम ने 131 रनों से बड़ी जीत दर्ज कर ली.
रजत की एतिहसिक पारी
मैच में कप्तान रजत पाटीदार ने 135 रनों की आतिशी बल्लेबाजी करके नया रिकॉर्ड भी बनाया. उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक और 41 गेंदों में शतक पूरा किया. इसके साथ वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में शतक लगाने वाले मध्य प्रदेश के पहले बल्लेबाज बन गए. इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की एक पारी में 13 छक्के लगाना, मध्य प्रदेश के किसी भी बल्लेबाज के लिए एक नया रिकॉर्ड है.
𝗧𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗠𝗮𝗱𝗵𝘆𝗮 𝗣𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀𝗵 𝘁𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗮 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 𝗶𝗻 #SMAT 💯🫡 🎥 The best of MP Captain Rajat Patidar's glorious 1️⃣3️⃣5️⃣*(48), ft. 1️⃣3️⃣ sixes 🔥 Scorecard ▶️ https://t.co/rpYNP4tPw2 @mflone_ | @MPCAtweets | @rrjjt_01 https://t.co/CUIB8tEm6B— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 16, 2026
रजत के पारी की खास बात
रजत की ये पारी उस समय आई जब उनकी टीम मुश्किल में थी और वो 8वें ओवर में 57 रनों पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी. इसलिए नंबर पांच पर बल्लेबाजी करने आए रजत ने शुरू में क्रीज पर जमने कोशिश की और पहली 18 गेंदों पर 34 रन बनाए. लेकिन जब आंख जम गई तो उन्होंने आखिरी की 30 गेंदों पर 101 रन जड़ दिए. इसके अलावा उन्हें शिवांग कुमार का बेहतरीन साथ मिला. दोनों ने मिलकर सिर्फ 62 गेंदों में 153 रन जोड़े, जो इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. शिवांग ने 38 गेंदों में 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए. इस मैच में पाटीदार ने केवल पांच बॉल डॉट खेली. उन्होंने 13 छक्के और 8 चौके लगाए. छक्कों से 78 रन और चौकों से 32 रन आए. गौरतलब है कि उन्होंने कुल 110 रन बाउंड्री के जरिए बनाए.
अपना नाम वापस लिया
यह भी उल्लेखनीय है कि रजत पाटीदार की ये पारी ऐसे समय में आई जब उन्होंने कुछ दिन पहले दोहा में होने वाले 'राइजिंग स्टार्स एशिया कप' के लिए भारतीय टीम से अपना नाम वापस ले लिया था. 19 से 29 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए, उन्हें तिलक वर्मा की कप्तानी वाली 'इंडिया ए' टीम का उप-कप्तान बनाया गया था. हालांकि, बाद में उन्होंने BCCI को सूचित किया कि वे अपनी चोटों के कारण फिलहाल 50 ओवर के क्रिकेट में नहीं खेलना चाहते. उसके बाद BCCI ने उनकी जगह दिल्ली के बल्लेबाज आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया, जबकि रिंकू सिंह को उप-कप्तान बना दिया.
THE DOMINATION OF CAPTAIN RAJAT PATIDAR. 🫡🔥 - This is Captain Rajat Patidar for you! https://t.co/jtSeMRxc2e— Tanuj (@ImTanujSingh) November 16, 2026
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026
बता दें कि पाटीदार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की है. उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में केरल के खिलाफ पांच विकेट से जीत दर्ज की थी. उस मैच में पाटीदार ने 29 गेंदों पर 36 रन बनाकर नाबाद रहे थे.