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सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: 48 बॉल, 13 छक्के, 8 चौके, 135 रन! रजत पाटीदार का चंडीगढ़ में आया तूफान

रजत पाटीदार का चंडीगढ़ में आया तूफान ( IANS )

Rajat Patidar in SMAT 2026: मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने सोमवार, 16 नवंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2026) में शानदार पावर-हिटिंग का प्रदर्शन किया. उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों पर नाबाद 135 रन बनाए, जिसमें 13 छक्के और 8 चौके शामिल थे. पाटीदार ने ये धमाकेदार पारी न्यू चंडीगढ़ में असम के खिलाफ खेली. जिसकी वजह से उनकी टीम ने 6 विकेट पर 250 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया. जवाब में असम की टीम 17.4 ओवर में 119 रनों पर ढेर हो गई और रजत की टीम ने 131 रनों से बड़ी जीत दर्ज कर ली.

रजत की एतिहसिक पारी

मैच में कप्तान रजत पाटीदार ने 135 रनों की आतिशी बल्लेबाजी करके नया रिकॉर्ड भी बनाया. उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक और 41 गेंदों में शतक पूरा किया. इसके साथ वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में शतक लगाने वाले मध्य प्रदेश के पहले बल्लेबाज बन गए. इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की एक पारी में 13 छक्के लगाना, मध्य प्रदेश के किसी भी बल्लेबाज के लिए एक नया रिकॉर्ड है.