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राजस्थान-तमिलनाडु रणजी ट्रॉफी: करण लाम्बा ने जड़ा शतक, डेब्यू मैच में रोहन राजभर सेंचुरी से चूके

करण लाम्बा शतक के बाद अभिवादन करते हुए/मैच का दृश्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम में रविवार से शुरू हुए राजस्थान और तमिलनाडु के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन राजस्थान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 4 विकेट पर 286 रन बना लिए. राजस्थान के युवा बल्लेबाज करण लाम्बा ने नाबाद शतक जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. वहीं रणजी ट्रॉफी में पदार्पण कर रहे रोहन राजभर ने 95 रन की शानदार पारी खेली. हालांकि, वह अपने पहले ही रणजी मैच में शतक बनाने से महज 5 रन दूर रह गए.

बल्लेबाजी का फैसला हुआ सही साबित : राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम के युवा बल्लेबाजों ने इस फैसले को सही साबित किया. करण लाम्बा ने नाबाद 103 रन बनाए, जबकि रोहन राजभर ने 95 रन की पारी खेली. सुमित गोदारा ने 49 रन बनाकर टीम के स्कोर में अहम योगदान दिया. दिन का खेल समाप्त होने तक महिपाल लोमरोर 31 रन बनाकर नाबाद रहे. तमिलनाडु की ओर से गेंदबाजी में सर्वाना कुमार ने 52 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि वाशिंगटन सुंदर को 49 रन देकर एक सफलता मिली. राजस्थान क्रिकेट के लिए यह दिन खास रहा. टीम के तीन खिलाड़ियों रोहन राजभर, चेतन शर्मा और हेमंत कुमार ने रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया. रोहन राजभर ने 95 रन की पारी खेलकर अपने पहले मैच को यादगार बनाया. अब दूसरे दिन राजस्थान की नजरें बड़े स्कोर की ओर बढ़ने पर रहेंगी.