राजस्थान-तमिलनाडु रणजी ट्रॉफी: करण लाम्बा ने जड़ा शतक, डेब्यू मैच में रोहन राजभर सेंचुरी से चूके
तमिलनाडु की ओर से गेंदबाजी में सर्वाना कुमार ने 52 रन देकर 3 विकेट लिए. जबकि वाशिंगटन सुंदर को एक सफलता मिली.
Published : October 11, 2026 at 8:13 PM IST
जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम में रविवार से शुरू हुए राजस्थान और तमिलनाडु के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन राजस्थान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 4 विकेट पर 286 रन बना लिए. राजस्थान के युवा बल्लेबाज करण लाम्बा ने नाबाद शतक जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. वहीं रणजी ट्रॉफी में पदार्पण कर रहे रोहन राजभर ने 95 रन की शानदार पारी खेली. हालांकि, वह अपने पहले ही रणजी मैच में शतक बनाने से महज 5 रन दूर रह गए.
बल्लेबाजी का फैसला हुआ सही साबित : राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम के युवा बल्लेबाजों ने इस फैसले को सही साबित किया. करण लाम्बा ने नाबाद 103 रन बनाए, जबकि रोहन राजभर ने 95 रन की पारी खेली. सुमित गोदारा ने 49 रन बनाकर टीम के स्कोर में अहम योगदान दिया. दिन का खेल समाप्त होने तक महिपाल लोमरोर 31 रन बनाकर नाबाद रहे. तमिलनाडु की ओर से गेंदबाजी में सर्वाना कुमार ने 52 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि वाशिंगटन सुंदर को 49 रन देकर एक सफलता मिली. राजस्थान क्रिकेट के लिए यह दिन खास रहा. टीम के तीन खिलाड़ियों रोहन राजभर, चेतन शर्मा और हेमंत कुमार ने रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया. रोहन राजभर ने 95 रन की पारी खेलकर अपने पहले मैच को यादगार बनाया. अब दूसरे दिन राजस्थान की नजरें बड़े स्कोर की ओर बढ़ने पर रहेंगी.
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अंडर-16 चैलेंजर ट्रॉफी : वहीं राज्य अंडर-16 चैलेंजर ट्रॉफी में रविवार को खेले गए मुकाबलों में युवा बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. आनंद सीरवी ने टीम बी की ओर से 101 रन बनाए, जबकि टीम ए के आदित्यराज बड़सरा और टीम डी के गीतेश पुरोहित ने भी शतकीय पारियां खेलीं.
- पहला मुकाबला: टीम ई की पारी 226 रन पर समाप्त हुई. ध्रुव चाहर ने नाबाद 64, आदित्य यादव ने 33 और रवि कश्यप ने 24 रन बनाए. टीम एच की ओर से अंकेश मीणा ने 3 विकेट लिए. जवाब में टीम एच ने कौस्तव धनकर के 82 और तविष शर्मा के 55 रन की मदद से 5 विकेट पर 227 रन बनाकर बढ़त हासिल की.
- दूसरा मुकाबला: टीम जी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 200 रन बनाए. सचिन मीणा ने 47, दैविक सोमानी ने 46 और निश्छल शर्मा ने 38 रन का योगदान दिया. जवाब में टीम एफ की पारी 143 रन पर सिमट गई. राजवर्धन सिंह ने 34 रन बनाए. टीम जी की ओर से वत्सल पारीख और आदित्य सैनी ने 3-3 विकेट लिए.
- तीसरा मुकाबला: टीम बी ने आनंद सीरवी के 101 और हर्षवर्धन सिंह के 50 रन की मदद से 6 विकेट पर 221 रन बनाए. टीम सी की ओर से आंजनेय शर्मा ने 4 विकेट लिए. जवाब में टीम सी ने 7 विकेट पर 198 रन बनाए. सुशांत बस्नेत ने 62, तनिष्क भरद्वाज ने 41 रन बनाए, जबकि कुश बामनवत 22 और आंजनेय शर्मा 20 रन बनाकर नाबाद रहे. टीम बी के अरसलान खान ने 4 विकेट लिए.
- चौथा मुकाबला: टीम ए ने आदित्यराज बड़सरा के 100 और माधव गोपाल गौतम के 57 रन की बदौलत 6 विकेट पर 285 रन बनाए. टीम डी की ओर से मयंक ने 2 विकेट लिए. जवाब में टीम डी ने गीतेश पुरोहित के नाबाद 113 रन की शानदार पारी के दम पर 2 विकेट पर 236 रन बना लिए. निलय अरोरा और दिव्यांशु धतरवाल ने 40-40 रन बनाए, जबकि कुमार वासुदेव 15 रन बनाकर नाबाद रहे.