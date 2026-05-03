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IPL 2026 के बीच राजस्थान रॉयल्स सोल्ड, हजारों करोड़ में इस बिजनेसमैन ने खरीदा

Rajasthan Royals Sold: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान रॉयल्स को 15,660 करोड़ रुपये में बेच दिया गया है. लक्ष्मी एन. मित्तल और आदित्य मित्तल ने रविवार (3 मई) को घोषणा की कि मनोज बदाले और उनके समूह से राजस्थान रॉयल्स को खरीदने के लिए आदर पूनावाला के साथ साझेदारी में एक समझौता हो गया है.

यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद, राजस्थान रॉयल्स में मित्तल परिवार की हिस्सेदारी लगभग 75 प्रतिशत होगी, जबकि आदर पूनावाला की हिस्सेदारी लगभग 18 प्रतिशत होगी. बाकी लगभग 7 प्रतिशत हिस्सेदारी मौजूदा मालिक के पास रहेगी, जिनमें मनोज बदाले भी शामिल हैं.

तीन टीम के हुए मालिक

इस डील के तहत मित्तल परिवार और आदर पूनावाला तीन क्रिकेट टीम के मालिक बन गए हैं. जिसमें IPL टीम के अलावा, राजस्थान रॉयल्स की दक्षिण अफ्रीकी लीग में 'पार्ल रॉयल्स' टीम और कैरिबियन प्रीमियर लीग में 'बारबाडोस रॉयल्स' टीम भी शामिल हैं. इस सौदे की कीमत लगभग 1.65 अरब डॉलर (15,660 करोड़) है, जो राजस्थान रॉयल्स की पुरुषों की फ्रेंचाइजी, पार्ल रॉयल्स और बारबाडोस रॉयल्स के कुल मूल्य को दर्शाती है.

कौन है मित्तल परिवार?

मित्तल परिवार (Lakshmi Mittal Family) दुनिया में स्टील किंग के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी निवास मित्तल करते हैं. वो आर्सेलर मित्तल के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े स्टील निर्माता हैं. लक्ष्मी मित्तल का जन्म राजस्थान (सादुलपुर) में हुआ, लेकिन वो 1995 में लंदन शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया. लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं और ब्रिटेन के सबसे धनी एशियाई लोगों में से एक हैं.