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जयपुर: राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक लक्ष्मी निवास मित्तल पहुंचे SMS स्टेडियम, प्रैक्टिस सेशन देखा

लक्ष्मी निवास मित्तल राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक बनने के बाद पहली बार जयपुर पहुंचे.

लक्ष्मी निवास मित्तल पहुंचे SMS स्टेडियम
लक्ष्मी निवास मित्तल पहुंचे SMS स्टेडियम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 9:22 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: उद्योगपति और राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक लक्ष्मी निवास मित्तल शुक्रवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपनी टीम का प्रैक्टिस सेशन देखा. इस दौरान उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद रहे. स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी के मौजूदा मालिक मनोज बधाले भी उपस्थित रहे.

प्रैक्टिस सेशन के दौरान लक्ष्मी निवास मित्तल ने रॉयल बॉक्स में खड़े होकर खिलाड़ियों की तैयारियों को करीब से देखा. टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से उन्होंने बातचीत भी की. आईपीएल के अहम मुकाबलों से पहले टीम का माहौल काफी उत्साहपूर्ण नजर आया. स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट प्रशंसकों के बीच मित्तल की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही.

RR टीम ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया
RR टीम ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया (ETV Bharat Jaipur)

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हाल ही में लक्ष्मी निवास मित्तल ने राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी को करीब 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वैल्यूएशन पर खरीदा है. इस डील के बाद राजस्थान रॉयल्स की गिनती आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजियों में होने लगी है. जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के अभ्यास सत्र के दौरान खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया. टीम के कोचिंग स्टाफ ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग से जुड़े अलग-अलग सत्र आयोजित किए.

कल भिड़ेगी रॉयल्स और जीटी: 9 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा. मुकाबले से पहले गुजरात टाइटंस के विकेटकीपिंग कोच ने कहा कि यह मुकाबला उनके लिए काफी अहम है. उन्होंने राजस्थान की टीम के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को लेकर विशेष नीति बनाने की बात कही. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक शानदार खिलाड़ी हैं.

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जयपुर में रॉयल्स ने दो मुकाबले हारे हैं और पिछले दो मैचों में गेंदबाज मैच को पूरी तरह अपने पक्ष में नहीं कर पाए, जिस पर रॉयल्स के हेड कोच सांगक्कारा ने कहा कि ऐसा कुछ खास नहीं है. बात सिर्फ बेहतर तरीके से योजनाओं को लागू करने की है और उसके साथ अच्छी फील्डिंग करने की भी है.

सांगाकारा ने कहा कि "मुझे लगा कि पिछले दो मैचों में हमने अच्छी बल्लेबाजी की और गेंदबाजों को बचाव के लिए अच्छा स्कोर दिया. गेंदबाजों ने अपनी पूरी कोशिश की. मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम थोड़े और स्मार्ट बनें, फील्डिंग में थोड़ा और बेहतर हों और अपनी योजनाओं को आक्रामक तरीके से लागू करें.

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