ETV Bharat / sports

IPL Auction : राजस्थान के कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़ में बिके, रवि विश्नोई को RR ने 7.20 करोड़ में खरीदा

कार्तिक शर्मा और रवि विश्नोई ( Source : RCA and Ravi Bishnoi Social Media Page )