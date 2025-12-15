IPL Auction : राजस्थान के खिलाड़ी कार्तिक, अशोक और मुकुल पर रहेंगी निगाहें
आईपीएल 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित होगा. पहली बार बड़ी संख्या में राजस्थान के होनहार क्रिकेटर IPL का हिस्सा होंगे.
Published : December 15, 2025 at 5:23 PM IST
जयपुर: इस बार आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 12 रजिस्ट्रेशन करवाया है. बात करें राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों की तो इस बार राजस्थान के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो ऑक्शन में सबको चौंका सकते हैं. बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, मुकुल चौधरी और तेज गेंदबाज अशोक शर्मा इसमें शामिल हैं.
वहीं, इस बार आयोजित हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसके आधार पर ऑक्शन में यह खिलाड़ी बेस प्राइस से अधिक कीमत पर बिक सकते हैं. राजस्थान रणजी टीम के पूर्व खिलाड़ी रोहित झालानी का कहना है कि जिस तरह से राजस्थान की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है और इस टीम से जुड़े हुए कार्तिक शर्मा ने काफी शानदार बल्लेबाजी की और कई मैच अपने दम पर जिताए. ऐसे में कार्तिक शर्मा बेस प्राइस से अधिक कीमत पर बिक सकते हैं, जबकि मुकुल चौधरी ने भी इस ट्रॉफी में काफी शानदार प्रदर्शन किया है.
अशोक पर निगाहें : जयपुर के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा रणजी मुकाबलों में और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफी चर्चाओं में रहे. करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले अशोक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफी विकेट निकाले. 23 साल का यह तेज गेंदबाज पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद फ्रेंचाइजी ने इस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया, लेकिन अपनी आग उगलती गेंदों से इस बार अशोक ने सबको हैरान कर दिया. अशोक ने 9 मुकाबलों में 20 विकेट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने नाम किया.
आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान :
- राजस्थान के कुल 12 खिलाड़ी होंगे ऑक्शन में शामिल.
- स्पिनर राहुल चाहर का बेस प्राइज 1 करोड़.
- दीपक हुड्डा का 75 लाख लमरोरो का 50 लाख बेस प्राइज.
- कमलेश नागरकोटी, कुणाल राठौड़, दीपेन्द्र सिंह, अजय सिंह, इजाज सांवरिया शामिल हैं.
कई खिलाड़ी रिटेन : इसके अलावा अलग-अलग IPL फ्रेंचाइजी ने राजस्थान के कोच खिलाड़ियों को रिटेन भी किया है. राजस्थान के दीपक चाहर को मुंबई ने, खलील अहमद को चेन्नई ने, मानव सुधार को गुजरात ने और आकाश को लखनऊ ने रिटेन किया है. पहली बार ऐसा होगा जब इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के खिलाड़ी IPL की अलग-अलग फ्रेंचाइजी में खेलते हुए नजर आएंगे.