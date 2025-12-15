ETV Bharat / sports

IPL Auction : राजस्थान के खिलाड़ी कार्तिक, अशोक और मुकुल पर रहेंगी निगाहें

राजस्थान के खिलाड़ी कार्तिक, अशोक और मुकुल ( Source : RCA )

जयपुर: इस बार आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 12 रजिस्ट्रेशन करवाया है. बात करें राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों की तो इस बार राजस्थान के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो ऑक्शन में सबको चौंका सकते हैं. बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, मुकुल चौधरी और तेज गेंदबाज अशोक शर्मा इसमें शामिल हैं. वहीं, इस बार आयोजित हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसके आधार पर ऑक्शन में यह खिलाड़ी बेस प्राइस से अधिक कीमत पर बिक सकते हैं. राजस्थान रणजी टीम के पूर्व खिलाड़ी रोहित झालानी का कहना है कि जिस तरह से राजस्थान की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है और इस टीम से जुड़े हुए कार्तिक शर्मा ने काफी शानदार बल्लेबाजी की और कई मैच अपने दम पर जिताए. ऐसे में कार्तिक शर्मा बेस प्राइस से अधिक कीमत पर बिक सकते हैं, जबकि मुकुल चौधरी ने भी इस ट्रॉफी में काफी शानदार प्रदर्शन किया है. रोहित झालानी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)