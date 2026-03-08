ETV Bharat / sports

क्रिकेटर रवि बिश्नोई समेत चार को पुलिस महकमे में बनाया डिप्टी एसपी, राजस्थान में ऐसा पहली बार

रवि, मानिनी कौशिक, दिव्यकृति सिंह और सचिन को भी डिप्टी एसपी बनाया. राजस्थान में पहली बार इतनी बड़ी पोस्ट पर चार खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति.

international cricketer Ravi Bishnoi
इंटरनेशनल क्रिकेटर रवि बिश्नोई (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 6:17 PM IST

जोधपुर: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके जोधपुर के रवि बिश्नोई को अपने इस प्रदर्शन पर राजस्थान सरकार ने आउट ऑफ टर्न खेल कोटे से पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्ति दी है. राज्य में रवि बिश्नोई समेत चार खिलाड़ियों को पहली बार इतने बड़े पद पर सीधी नियुक्ति दी गई है. यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 अंतर्गत राजस्थान पुलिस सेवा में वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध दी गई है. रवि के साथ मानिनी कौशिक, दिव्यकृति सिंह और सचिन को भी इस पद पर खेल कोटे से नियुक्ति मिली है.

इंटरनेशनल स्तर के क्रिकेटर रवि बिश्नोई बोले- हमने जब एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था, तब इसकी बात शुरू हुई थी. अब जाकर नियुक्ति मिली है. यह मेरे परिवार के लिए सुनहरा पल है. रवि ने कहा कि युवाओं को अपना खेल खेलते रहना चाहिए. खेल के साथ ऐसी अतिरिक्त उपलब्धियां अपने आप मिलती रहेगी. मुझे डिप्टी एसपी का पद मिला है, जो काफी बड़ी पोस्ट है.

रवि बिश्नोई ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

तब पिता बोले- अधिकारी बनाना चाहते थे: वर्ष 2022 में रवि को आईपीएल में चुना तब शिक्षक पिता मांगीलाल बिश्नोई ने कहा था कि हम रवि को अधिकारी बनाना चाहते थे. इसलिए उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था. वह क्रिकेटर बन गया. एशियन गेम के बाद नियुक्ति की घोषणा हुई थी, लेकिन रवि के अधिकारी बनने के आदेश 6 मार्च को जारी हुए. 15 दिन में कार्यभार ग्रहण करना होगा.

State Government Order
राज्य सरकार का आदेश (ETV Bharat Jodhpur)

ये नियम मानने होंगे: यह प्रोविजनल नियुक्ति भले खेल कोटा से हो, लेकिन इसके लिए बाकी नियमों की पालना जरूरी होगी. आदेश के अनुसार, फिजिकल परीक्षण कार्यग्रहण के पश्चात एक माह में होगा. शारीरिक मापतोल एवं स्वास्थ्य परीक्षण नियमानुसार होना चाहिए. राजस्थान पुलिस सेवा के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता (स्नातक) निश्चित समय में अर्जित करनी होगी. इसमें विफल रहने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी.

