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National Track Cycling Championship: पांचवें दिन राजस्थान का दिखा दबदबा

रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित सिदो-कान्हू वेलोड्रोम में चल रही 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के पांचवें दिन मंगलवार को विभिन्न वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

इस प्रतियोगिता के पांचवे दिन सात स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले हुए. इनमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण पदक जीतकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. वहीं रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB) के खिलाड़ियों ने पुरुष एलीट वर्ग में ओम्नियम स्पर्धा के स्वर्ण और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया.

पुरुष जूनियर वर्ग की 3 किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट स्पर्धा में राजस्थान के हरि प्रकाश सिनवार ने 3 मिनट 37.653 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता. महाराष्ट्र के सिद्धेश घोरपड़े 3 मिनट 37.904 सेकेंड के साथ दूसरे और राजस्थान के रामावतार 3 मिनट 43.963 सेकेंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ खेल निदेशक (ETV Bharat)

महिला जूनियर वर्ग की 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस में राजस्थान की अंजलि जाखड़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. तमिलनाडु की हाशिनी के को रजत और मणिपुर की तरुणकुमारी थोखचोम को कांस्य पदक मिला. वहीं महिला जूनियर टीम स्प्रिंट में तमिलनाडु की टीम ने 1 मिनट 16.363 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. महाराष्ट्र की टीम दूसरे और अंडमान-निकोबार की टीम तीसरे स्थान पर रही.

पुरुष एलीट ओम्नियम स्पर्धा में आरएसपीबी के विशालजीत सिंह 158 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे. पंजाब के हरवीर सिंह सेखों 151 अंकों के साथ दूसरे और आरएसपीबी के नीरज कुमार 149 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. महिला एलीट ओम्नियम में एआईपीएससीबी की खोइरम रेजिया देवी और महाराष्ट्र की पूजा डानोले ने 125-125 अंक हासिल किए. बेहतर स्थान निर्धारण के आधार पर खोइरम रेजिया देवी को स्वर्ण और पूजा डानोले को रजत पदक मिला. ओडिशा की स्वास्ति सिंह ने 113 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता.

राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग की मेडल टैली (पांचवे दिन) (ETV Bharat)

सब-जूनियर वर्ग की 500 मीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल स्पर्धा में अंडमान-निकोबार की आईएस ब्रिडनी ने 37.479 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. महाराष्ट्र की गायत्री तांबवेकर दूसरे और मणिपुर की सैखोम फ्लोरेंस देवी तीसरे स्थान पर रहीं. बालक वर्ग में मणिपुर के नारेंगबाम मैक्ससन सिंह ने 33.515 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता. अंडमान-निकोबार के मेसी कार्टसन को रजत और मणिपुर के चुंगखम मंगलमिशन को कांस्य पदक मिला. पुरुष एलीट कीरिन स्पर्धा में आरएसपीबी के आमिर रियाज ने स्वर्ण, अंडमान-निकोबार के एसो ने रजत और डेविड बेकहम ने कांस्य पदक जीता.