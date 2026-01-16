ETV Bharat / sports

छत्तीसगढ़ में होगी ओपन गोल्फ चैंपियनशिप-2026, 1.5 करोड़ का इनाम, मैदान में उतरेंगे देश-विदेश के 126 खिलाड़ी

छत्तीसगढ़ में होगा ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2026, 1.5 करोड़ का इनाम, मैदान में उतरेंगे देश सहित विदेश के 126 खिलाड़ी, लोकल को भी मिलेगा मौका

2026 OPEN GOLF CHAMPIONSHIP
छत्तीसगढ़ में होगी ओपन गोल्फ चैंपियनशिप-2026 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 3:34 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल नक्शे पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है. प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के 2026 सीजन की शुरुआत छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप से होगी.3 से 6 फरवरी तक नवा रायपुर स्थित फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिज़ॉर्ट में इसे खेला जाएगा. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में इस बार इनामी राशि बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे देश-विदेश के दिग्गज प्रोफेशनल गोल्फरों की भागीदारी तय मानी जा रही है. साथ ही छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भी इसमें खेलने का मौका मिलेगा.

1.5 करोड़ का इनाम, मैदान में उतरेंगे देश सहित विदेश के 126 खिलाड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में होने वाले गोल्फ चैंपियनशिप 2026 की मुख्य बातें

  • टूर्नामेंट की शुरुआत 1 फरवरी को प्रो-एम इवेंट के साथ होगी
  • मुख्य मुकाबले 3 फरवरी से शुरू होंगे.
  • इस प्रतियोगिता में 126 प्रोफेशनल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे
  • कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे.
  • स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में टूर्नामेंट खेला जाएगा.
  • 18-18 होल के चार राउंड होंगे.
  • दो राउंड के बाद टॉप-50 और टाई करने वाले खिलाड़ी फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई करेंगे.

इनामी राशि में 50% की बढ़ोतरी, विजेता को मिलेंगे 22.5 लाख रुपए: पिछले साल जहां इस टूर्नामेंट की इनामी राशि 1 करोड़ रुपये थी, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इसमें से विजेता खिलाड़ी को 22.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी. यह बढ़ी हुई प्राइज मनी टूर्नामेंट की प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा दोनों को और ऊंचाई देगी.

पिछले वर्ष पहले संस्करण की शानदार सफलता के बाद दूसरे एडिशन का आयोजन राज्य की खेल नीति और खेल अधोसंरचना की मजबूती को दर्शाता है. ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देते हैं, बल्कि पर्यटन, युवाओं की भागीदारी और राज्य की ब्रांडिंग को भी नई ऊंचाई पर ले जाते हैं.- उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव

टियर-2 और टियर-3 शहरों में बढ़ेगा गोल्फ का दायरा: PGTI के CEO अमनदीप जोहल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओपन अब PGTI कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. यह टूर्नामेंट प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन के अनुरूप बड़े शहरों से आगे टियर-2 और टियर-3 शहरों में गोल्फ को लोकप्रिय बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने बताया कि PGTI अध्यक्ष कपिल देव और G20 शेरपा अमिताभ कांत के मार्गदर्शन में टूर लगातार नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है.

झील और जंगल के बीच बना विश्वस्तरीय गोल्फ कोर्स: नवा रायपुर स्थित फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिज़ॉर्ट 450 एकड़ की झंझ झील के किनारे और करीब 500 एकड़ के जंगल से घिरा हुआ है. यह भारत के मध्य भाग का पहला 18-होल गोल्फ कोर्स है. इसे ऑस्ट्रेलिया की पैसिफिक कोस्ट डिजाइन कंपनी ने तैयार किया है. पार-69 वाला यह कोर्स पानी, बंकर और रिस्क-रिवॉर्ड जोन के साथ खिलाड़ियों की स्किल का असली टेस्ट लेगा.

देश-विदेश के दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी से बढ़ेगा टूर्नामेंट का ग्लैमर: इस बार की बढ़ी हुई इनामी राशि और बेहतर सुविधाओं के चलते भारत के शीर्ष प्रोफेशनल गोल्फरों के साथ-साथ कई विदेशी खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा लेंगे. इससे न सिर्फ मुकाबला रोमांचक होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की अंतरराष्ट्रीय खेल पहचान भी और मजबूत होगी.

