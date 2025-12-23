ETV Bharat / sports

संतोष ट्रॉफी: ग्रुप सी में रेलवे टीम का दबदबा, फाइनल राउंड के लिए किया क्वालीफाई

मंगलवार को पहला मुकाबला बिहार और दिल्ली की टीमों के बीच खेला गया. इस मैच में दिल्ली की टीम ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए बिहार को 2–0 से पराजित किया. पूरे मैच के दौरान दिल्ली के खिलाड़ियों ने गेंद पर बेहतर नियंत्रण बनाए रखा और समय-समय पर सटीक निशाने के जरिए बढ़त हासिल की. बिहार की टीम ने भी वापसी की कोशिश की, लेकिन दिल्ली के बेहतर प्रदर्शन के आगे जीतने में असफल रही.

रांची: 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025–26 के अंतर्गत ग्रुप-सी का अंतिम मुकाबले रांची स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए. इन मुकाबलों के साथ ही ग्रुप-सी की तस्वीर साफ हो गई. जिसमें रेलवे की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया.

रेलवे ने 6-0 से झारखंड को हराया

ग्रुप-सी का दूसरा और अंतिम मुकाबला रेलवे और झारखंड के बीच खेला गया. जिसे संतोष ट्रॉफी के इस चरण का सबसे अहम मैच माना जा रहा था. इस मुकाबले में रेलवे की टीम ने एकतरफा खेल दिखाते हुए झारखंड को 6–0 के बड़े अंतर से पराजित किया. रेलवे टीम ने बेहतरीन तालमेल के साथ खेलते हुए पहले हाफ में ही बढ़त बना ली थी. रेलवे की इस बड़ी जीत के साथ ही ग्रुप-सी से फाइनल राउंड के लिए उसका स्थान पक्का हो गया. अब संतोष ट्रॉफी 2025–26 का फाइनल राउंड असम में आयोजित किया जाएगा, जहां देश की शीर्ष टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी.

खिलाड़ियों से हाथ मिलाते समिति अध्यक्ष सुप्रियो भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

मैच के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य रहे मौजूद

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आयोजन समिति के अध्यक्ष सुप्रियो भट्टाचार्य उपस्थित रहे. उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट युवाओं को आगे बढ़ने का बड़ा मंच प्रदान करते हैं. आयोजन में झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव गुलाम रब्बानी भी उपस्थित थे. इसके अलावा अफरोज अंसारी, आशीष बोस, फरीद खान, रियाज, अविनाश, बिट्टू सहित कई अन्य अतिथि और अधिकारी मौजूद रहे. दर्शकों की अच्छी मौजूदगी के बीच खेले गए इन मुकाबलों ने रांची में फुटबॉल प्रेमियों को रोमांचक अनुभव दिया.

