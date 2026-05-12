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राहुल द्रविड़ ने खरीदी टीम, इस स्टार खिलाड़ी को बनाया कप्तान, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और ICC के चेयरमैन जय शाह ( IANS )