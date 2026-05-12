राहुल द्रविड़ ने खरीदी टीम, इस स्टार खिलाड़ी को बनाया कप्तान, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Rahul Dravid in ETPL: भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं.
Published : May 12, 2026 at 12:16 PM IST
हैदराबाद: टीम इंडिया में द वॉल के नाम से मशहूर क्रिकेटर राहुल द्रविड़ अब एक नई पारी खेलने के लिए तैयार है. एक बैटर, विकेटकीपर, कप्तान और कोच की भूमिका निभाने के बाद वो अब एक नई भूमिका में नजर आएंगे.
दरअसल राहुल द्रविड़ ने यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग (ETPL) के पहले सीजन में एक टीम के को-ऑनर बन गए हैं. इस फ्रेंचाइजी का नाम 'डबलिन गार्डियंस' है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस टीम के कप्तान पूर्व भारतीय ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन होंगे.
बता दें कि अश्विन ने दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग को अलविदा कह चुके है. लेकिन वो विदेशों की T20 लीग में खेलना जारी रखना चाहते हैं. वह पिछले साल बिग बैश लीग (BBL) का सीजन खेलने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन घुटने की चोट के कारण वह इसमें हिस्सा नहीं ले पाए. 39 वर्षीय यह खिलाड़ी मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2026 में 'सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स' की ओर से भी खेलता नजर आएगा.
CRICKET LEGENDS TAKE OVER ETPL FRANCHISES 😯— Sam (@Cricsam01) May 11, 2026
- Rahul Dravid — Dublin franchise
Glenn Maxwell & Rohan Lund [Belfast franchise]
- Kyle Mills, Nathan McCullum & Rachel Wiseman [Edinburgh franchise]
- Chris Gayle & Vipul Aggarwal [Glasgow franchise]
- Steve Waugh, Jamie Dwyer &… pic.twitter.com/AhLbaPobXg
राहुल द्रविड़ की प्रतिक्रिया
टीम खरीदने के अपने फैसले पर बात करते हुए द्रविड़ ने कहा कि टूर्नामेंट के पीछे की सोच ने उन्हें इस लीग की ओर आकर्षित किया. लीग द्वारा जारी एक बयान में द्रविड़ ने कहा, 'जिस बात ने मुझे ETPL की ओर आकर्षित किया, वह इस लीग के पीछे की बड़ी सोच थी. जिसका मकसद जमीनी स्तर पर क्रिकेट के विकास को मजबूत करके, आयरलैंड व पूरे यूरोप में उभरती प्रतिभाओं के लिए रास्ते बनाना और यूरोप में क्रिकेट को आगे बढ़ाना.
उन्होंने आगे कहा, 'डबलिन में पहले से ही क्रिकेट को लेकर बहुत जुनून रखने वाला समुदाय मौजूद है और यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं. अगली पीढ़ी को संवारना हमेशा से मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा है, और मेरा मानना है कि ETPL इस सफर में एक सार्थक भूमिका निभा सकता है.'
ETPL के सह-संस्थापक ने इसे बेहद खास बताया
ETPL के सह-संस्थापक अभिषेक बच्चन ने कहा, 'ETPL के लिए, राहुल जैसी महान हस्तियों का इस यात्रा से जुड़ना बेहद खास है۔ हमारा दृष्टिकोण केवल एक लीग बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच तैयार करना है जो आयरिश और व्यापक यूरोपीय क्रिकेट परिवेश से उभरने वाली अगली पीढ़ी की प्रतिभाओं को प्रेरित और पोषित करना है.'
उन्होंने आगे कहा, 'वर्ल्ड क्रिकेट समुदाय से मिली प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही है. स्टीव वॉ, ग्लेन मैक्सवेल, जॉन्टी रोड्स, क्रिस गेल, फाफ डु प्लेसिस, हेनरिक क्लासेन जैसे दिग्गजों का राहुल द्रविड़ के साथ आना, ETPL के विजन में उनके भरोसे को दिखाता है और क्रिकेट के अगले बड़े विकास क्षेत्र के तौर पर यूरोप की अपार संभावनाओं को और मजबूत करता है.'
VIDEO | Bollywood star Abhishek Bachchan on being a co-owner of the European T20 Premier League team Dublin Guardians and what inspired him to get involved with the ETPL.— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026
" i'm a big cricket fan. that was the inspiration. and also to get the opportunity to start a league, a t20… pic.twitter.com/NlLQIm4EyT
ETPL क्या है?
यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग (ETPL) यूरोप की पहली ICC से मान्यता प्राप्त T20 फ्रैंचाइजी प्रतियोगिता है. इस लीग में को कुल 6 टीमें - ग्लासगो, एम्स्टर्डम, एडिनबर्ग, डबलिन, बेलफास्ट और रॉटरडैम शामिल हैं.
ETPL का पहला एडिशन 26 अगस्त से 20 सितंबर, 2026 तक होना तय है, जिसमें कुल 33 मैच खेले जाएंगे. बता दें कि इस यूरोपी लीग को क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है.
टूर्नामेंट की 6 टीमों और उनके मालिक
- डबलिन फ्रेंचाइजी – राहुल द्रविड़
- बेलफ़ास्ट फ्रेंचाइजी – ग्लेन मैक्सवेल और रोहन लुंड
- एडिनबर्ग फ्रेंचाइजी – काइल मिल्स, नाथन मैकुलम और राचेल वाइजमैन
- ग्लासगो फ्रेंचाइजी – विपुल अग्रवाल और क्रिस गेल
- एम्स्टर्डम फ्रेंचाइजी – स्टीव वॉ, जेमी ड्वायर और टिम थॉमस
- रॉटरडैम फ्रेंचाइजी – जॉन्टी रोड्स, फाफ डु प्लेसिस, ग्लाशिन और समीर शाह, मधुकर श्री मैनेजिंग पार्टनर के तौर पर