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आर वैशाली ने रचा इतिहास, चेस कैंडिडेट्स जीतने वाली बनीं पहली भारतीय महिला, वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले के लिए किया क्वालीफाई

आर वैशाली ( IANS )

साइप्रस: भारत की आर वैशाली ने बुधवार (15 अप्रैल) को FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीत लिया है. इसके साथ वो ये टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं. इस जीत के साथ उन्होंने इस साल के आखिर में होने वाले महिला वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले के लिए भी क्वालीफाई कर लिया. जहा उनका मुकाबला चीन की मौजूदार चैंपियन जू वेनजुन से होगा. जो पांच बार की विश्व चैंपियन हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने महिलाओं के शतरंज में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. बेहद रोमांचक मुकाबले में दर्ज की जीत

24 साल की वैशाली ने बेहद रोमांचक अंदाज में यह बड़ी कामयाबी हासिल की. ​​उन्होंने आखिरी राउंड में सफेद मोहरों से खेलते हुए कैटेरीना लागनो को 8.5 के स्कोर से हराया. वैशाली ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से आधा पॉइंट ज्यादा बनाकर जीत हासिल की. ​