आर प्रग्गनानंद ने किया कमाल, फिडे सर्किट में टॉप पर रहकर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में बनाई जगह

आर प्रग्गनानंद ( ani )

हैदराबाद: भारत के लिए शतरंज के क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है. इस खबर ने भारतीय चेस फैंस के चेहरों पर खुशी ला दी है. ये खबर भारत के शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंडमास्टर आर. प्रग्गनानंद से जुड़ी हुई है. उन्होंने एक शानदार जीत के साथ खास मुकाबल हासिल कर लिया है. चेन्नई के ग्रैंडमास्टर प्रग्गनानंद ने साल का अंत में FIDE सर्किट में टॉप स्पॉट पर कब्जा करके कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर लिया है. प्रग्गनानंद ने 115.17 पॉइंट्स के साथ FIDE सर्किट 2025 पॉइंट्स लिस्ट में टॉप स्पॉट हासिल किया है. नीदरलैंड के अनीश गिरी और उज्बेकिस्तान के नॉर्डिक अब्दुसत्तारोव लिस्ट में क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. आर प्रग्गनानंद (GETTY) हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि, लंदन चेस क्लासिक ओपन में हिस्सा लेने के आखिरी समय में लिए गए फैसले से 20 साल के प्रग्गनानंदर के लिए 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में एंट्री करना आसान हो गया है. उन्होंने लंदन चेस क्लासिक ओपन में 8.17 सर्किट पॉइंट्स जमा करके अगले साल एलीट टूर्नामेंट में एंट्री का टिकट हासिल किया है.