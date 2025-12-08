आर प्रग्गनानंद ने किया कमाल, फिडे सर्किट में टॉप पर रहकर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में बनाई जगह
भारतीय शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंडमास्टर आर प्रग्गनानंद अगले साल कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पुरुषों की कैटेगरी में भारत के अकेले रिप्रेजेंटेटिव हैं।
हैदराबाद: भारत के लिए शतरंज के क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है. इस खबर ने भारतीय चेस फैंस के चेहरों पर खुशी ला दी है. ये खबर भारत के शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंडमास्टर आर. प्रग्गनानंद से जुड़ी हुई है. उन्होंने एक शानदार जीत के साथ खास मुकाबल हासिल कर लिया है.
चेन्नई के ग्रैंडमास्टर प्रग्गनानंद ने साल का अंत में FIDE सर्किट में टॉप स्पॉट पर कब्जा करके कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर लिया है. प्रग्गनानंद ने 115.17 पॉइंट्स के साथ FIDE सर्किट 2025 पॉइंट्स लिस्ट में टॉप स्पॉट हासिल किया है. नीदरलैंड के अनीश गिरी और उज्बेकिस्तान के नॉर्डिक अब्दुसत्तारोव लिस्ट में क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं.
हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि, लंदन चेस क्लासिक ओपन में हिस्सा लेने के आखिरी समय में लिए गए फैसले से 20 साल के प्रग्गनानंदर के लिए 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में एंट्री करना आसान हो गया है. उन्होंने लंदन चेस क्लासिक ओपन में 8.17 सर्किट पॉइंट्स जमा करके अगले साल एलीट टूर्नामेंट में एंट्री का टिकट हासिल किया है.
रमेशबाबू प्रग्गनानंद 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले अकेले भारतीय होंगे. भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने आठ में से सातवें कॉम्पिटिटर के तौर पर 2026 कैंडिडेट्स में जगह पक्की की है. अनीश गिरी, फैबियानो कारुआना, मथियास ब्लूबौम, झावोखिर सिंडारोव (सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन), वेई जी, एंड्री असिपेंको पहले ही इस कॉम्पिटिशन में एंट्री कर चुके हैं.
हालांकि, हाल के दिनों में लंदन चेस क्लासिक ओपन में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स उज्बेक ग्रैंडमास्टर अब्दुसत्तारोव के नाम रहे हैं. उन्होंने 19.62 सर्किट पॉइंट्स जमा किए हैं लेकिन प्रग्गनानंद के ओवरऑल टैली ने उन्हें टॉप पर पहुंचने में मदद की है. कैंडिडेट्स रैंक में प्रग्गनानंद की बढ़त इस साल देश और विदेश में मिली कई सफलताओं पर आधारित है.
🇮🇳 Praggnanandhaa R has won the FIDE Circuit 2025, securing a spot in the 2026 Candidates Tournament!— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 8, 2025
👏 Congratulations to @rpraggnachess, who deservedly earned one of the eight slots in the 2026 Candidates. The young Indian has been the best FIDE Circuit player throughout the… pic.twitter.com/AsT52Ky4mO
इनमें टाटा स्टील चेस मास्टर्स और सुपरबेट चेस क्लासिक जीतना शामिल है. प्रग्गनानंद ने उज्बेकिस्तान में हुआ इंटरनेशनल चेस मास्टर्स टूर्नामेंट भी जीता है. पूरे साल उनकी सफलता के कारण, वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थीं लेकिन वह चौथे राउंड में ही बाहर हो गए.
हालांकि प्रग्गनानंदर पुरुषों की कैटेगरी में अकेले हैं, लेकिन महिलाओं की कैटेगरी में तीन ग्रैंडमास्टर कैंडिडेट्स में भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. वर्ल्ड चैंपियन दिव्या देशमुख, वर्ल्ड कप रनर-अप कोनेरू हम्पी, प्रग्गनानंद की बहन वैशाली इवेंट में हिस्सा लेंगी.