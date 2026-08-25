आर प्रज्ञानंद ग्रैंड चेस टूर 2026 के फाइनल में, अमेरिकी खिलाड़ी से होगा खिताबी मुकाबला
आर प्रज्ञानंद ने सेमीफाइनल में विंसेंट कीमर को 17-3 से हराकर ग्रैंड चेस टूर 2026 के फाइनल में जगह बनाई.
Published : August 25, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 12:44 PM IST
Grand Chess Tour 2026: भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद का ग्रैंड चेस टूर 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी है. अमेरिका में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को 17-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया.प्रज्ञानंद ने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ दोनों रैपिड गेम जीते और मैच स्कोर में अपनी बढ़त को 17-3 तक पहुंचाकर इस इवेंट के पहले फाइनलिस्ट बन गए.
उन्होंने सेमीफाइनल में जीत की शुरुआत क्लासिकल फॉर्मेट में 9-3 की जीत के साथ की और इसके बाद दो रैपिड गेम में 4-0 से जीत हासिल की. सेमीफाइनल में अभी चार ब्लिट्ज गेम खेले जाने बाकी हैं, लेकिन इससे कीमर को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वह सारे गेम भी जीत जाते हैं, तब भी वह प्रज्ञानंद के साथ अंकों के अंतर को नहीं खत्म कर पाएंगे.
ग्रैंड चेस टूर ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की. उन्होंने लिखा, 'प्रैग (प्रज्ञानंद) पहले फाइनलिस्ट हैं. प्रज्ञानंद ने विंसेंट कीमर के खिलाफ दोनों रैपिड गेम जीते और 2026 ग्रैंड चेस टूर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. चार ब्लिट्ज गेम अभी खेले जाने बाकी हैं, लेकिन प्रैग ने सेमीफाइनल मैच में ऐसी बढ़त बना ली है जिसे पार करना नामुमकिन है, और वह फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.'
🎉 PRAGG IS THE FIRST FINALIST!— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 24, 2026
Praggnanandhaa wins both rapid games against Vincent Keymer and secures his spot in the 2026 Grand Chess Tour Final! 🔥
With four blitz games still to play, Pragg has already built an unwatchable lead in the semifinal match and becomes the first… pic.twitter.com/TbxpuE55ev
ग्रैंड चेस टूर में प्रज्ञानंद का प्रदर्शन
ग्रैंड चेस टूर 2026 में छह इवेंट होते हैं. जिसमें सुपर रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड, सुपर चेस क्लासिक रोमानिया, सुपर रैपिड और ब्लिट्ज क्रोएशिया, रैपिड और ब्लिट्ज सेंट लुइस, सिंकफील्ड कप और ग्रैंड चेस टूर फाइनल शामिल हैं.
रैपिड और ब्लिट्ज सेंट लुइस और सिंकफील्ड कप में प्रैग का प्रदर्शन ग्रैंड चेस टूर फाइनल में जगह बनाने के लिए बहुत अहम साबित हुआ. सिंकफील्ड कप में, वह वेस्ली सो के साथ 5.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से टॉप स्कोरर रहे. अब फाइनल में जगह पक्की होने के बाद, प्रैग चेस का सबसे बड़ा इनाम जीत सकते हैं. इसके अलावा, टॉप तीन खिलाड़ियों को ग्रैंड चेस टूर2027 का न्योता मिलेगा.
फाइनल में प्रज्ञानंद का मुकाबला किससे होगा?
ग्रैंड चेस टूर 2026 के फाइनल में प्रज्ञानंद का सामना अब अमेरिकी खिलाड़ी फैबियानो कारुआना से होगा. जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ली सो को हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की की.