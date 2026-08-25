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आर प्रज्ञानंद ग्रैंड चेस टूर 2026 के फाइनल में, अमेरिकी खिलाड़ी से होगा खिताबी मुकाबला

Grand Chess Tour 2026: भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद का ग्रैंड चेस टूर 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी है. अमेरिका में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को 17-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया.प्रज्ञानंद ने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ दोनों रैपिड गेम जीते और मैच स्कोर में अपनी बढ़त को 17-3 तक पहुंचाकर इस इवेंट के पहले फाइनलिस्ट बन गए.

उन्होंने सेमीफाइनल में जीत की शुरुआत क्लासिकल फॉर्मेट में 9-3 की जीत के साथ की और इसके बाद दो रैपिड गेम में 4-0 से जीत हासिल की. सेमीफाइनल में अभी चार ब्लिट्ज गेम खेले जाने बाकी हैं, लेकिन इससे कीमर को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वह सारे गेम भी जीत जाते हैं, तब भी वह प्रज्ञानंद के साथ अंकों के अंतर को नहीं खत्म कर पाएंगे.

ग्रैंड चेस टूर ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की. उन्होंने लिखा, 'प्रैग (प्रज्ञानंद) पहले फाइनलिस्ट हैं. प्रज्ञानंद ने विंसेंट कीमर के खिलाफ दोनों रैपिड गेम जीते और 2026 ग्रैंड चेस टूर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. चार ब्लिट्ज गेम अभी खेले जाने बाकी हैं, लेकिन प्रैग ने सेमीफाइनल मैच में ऐसी बढ़त बना ली है जिसे पार करना नामुमकिन है, और वह फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.'