आर अश्विन ने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ किया करार, पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ उतरेंगे मैदान में
R Ashwin to play with Haris Rauf: आर अश्विन ने अमेरिका की क्रिकेट लीग MLC 2026 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं.
Published : March 28, 2026 at 9:55 PM IST
हैदराबाद: भारत के पूर्व ऑलराउंडर आ अश्विन ने , मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2026 के लिए सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ करार किया है. इसके साथ वो MLC में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. MLC का नया सीजन 16 जून से शुरू होने वाला है. जिसमें यूनिकॉर्न्स अपने अभियान की शुरुआत 19 जून को डलास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के खिलाफ करेगा. इस टूर्नामेंट का समापन 18 जुलाई को फ्रैंचाइजी के घरेलू मैदान, ओकलैंड कोलिजियम में होगा.
आर अश्विन और हारिस रऊफ एक टीम में
खास बात ये हैं कि अश्विन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के साथ जुड़ेंगे, जो 2023 में पहले सीजन से ही यूनिकॉर्न्स टीम के साथ हैं. वो यूनिकॉर्न्स के लिए एक अहम गेंदबाज रहे हैं और फिलहाल टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 22 मैचों में 8.91 की इकॉनमी रेट से 28 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार चार-चार विकेट लेना भी शामिल है.
बता दें कि यह भारत से बाहर टी20 लीग में अश्विन का दूसरा कार्यकाल है, इससे पहले उन्हें बिग बैश लीग 2025-26 के लिए सिडनी थंडर ने साइन किया था.सिडनी थंडर में, अश्विन पाकिस्तान के लेग-स्पिनर शादाब खान के साथ खेलने वाले थे. हालाँकि, घुटने की चोट के कारण वह टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए.
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सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स टीम के रिटेन किए हुए खिलाड़ी
26 मार्च को, यूनिकॉर्न्स ने आने वाले सीजन के लिए अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की घोषणा की, जिसमें मैट शॉर्ट, फिन एलन, जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, हारिस रऊफ, संजय कृष्णमूर्ति, हसन खान, ब्रॉडी काउच, हम्माद आजम और जुआनॉय ड्राईसडेल के नाम शामिल हैं.
अश्विन ने MLC में खेलने को लेकर क्या कहा?
अश्विन ने एक बयान में कहा, 'MLC ने हाल के सीजनों में यह साबित कर दिया है कि वह एक शानदार शो पेश कर सकता है, जिसमें विश्व स्तरीय खिलाड़ी आते हैं और US के घरेलू क्रिकेट टैलेंट को काफी पहचान मिलती है. सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ इसका हिस्सा बनने का मौका ऐसा था जिसे मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता था'.
उन्होंने आगे कहा, 'मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी के तौर पर यह जिम्मेदारी उठाना एक बड़ी बात है, जिसे मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं. मेरा पूरा ध्यान इस फ्रेंचाइजी को मैच जिताने और उसकी पहली चैंपियनशिप जीतने में मदद करने पर है, साथ ही बे एरिया के फैंस के लिए शानदार क्रिकेट पेश करने पर भी.'
अश्विन का क्रिकेट में प्रदर्शन
अश्विन 2011 ODI विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे. कुल मिलाकर, उन्होंने तीनों फॉर्मेट के 287 मैचों में 765 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सातवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं.
अश्विन IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष पांच गेंदबाजों में से एक हैं. उन्होंने अपनी घरेलू फ्रेंचाइजी, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ-साथ राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का भी प्रतिनिधित्व किया है.