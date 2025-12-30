ETV Bharat / sports

क्विंटन डिकॉक ने टी20 में रचा इतिहास, बतौर विकेटकीपर ओपनर 10K रन बनाने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

इसके साथ पीकॉक 10 हजार टी20 रन बनाने वाले पहले विकेटकीपर बन गए. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान हैं, जिनके नाम बतौर विकेटकीपर ओपन के 6284 रन हैं.

डिकॉक ने ये बड़ी उपलब्धि साउथ अफ्रीका टी20 लीग 'SA20' के चौथे सीजन में 77 रनों की पारी खेलकर हासिल की. डिकॉक ने सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेलते हुए मैच में प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ 47 गेंदों में 77 रन बनाए.

Quinton De Kock 10K runs in T20: दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वो क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में बतौर विकेटकीपर ओपनर के 10 हजार रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

सनराइजर्स ने मैच 48 रनों से जीता

मैच की बात करें तो सनराइजर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और डी कॉक 77, ब्रिट्जकी के 52 और जॉर्डन हरमन के 37 रनों की बदौलत टीम ने 188/6 का स्कोर बनाया. जवाब में विपक्षी टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स सिर्फ 18 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई.

डिकॉक का क्रिकेट करियर

क्विंटन डी कॉक अब तक 54 टेस्ट, 161 वनडे और 100 टी20 इंटरनेशनल मैच में दक्षिण अफ्रीका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. रेड बॉल में उनके नाम 3300 रन है, जबकि वनडे में 7123 और टी20 आई में 2771 रन हैं. क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उनके नाम शतक भी है. टेस्ट में डिकॉक ने 6 शतक जड़े हैं जबकि वनडे में 23 और टी20 आई में एक शतक उनके नाम हैं.

सनराइजर्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर

सनराइजर्स ने टूर्नामेंट में अब तक खेले गए दोनों मैच बड़े अंतर से जीते हैं. टीम ने पहले मैच में पार्ल रॉयल्स को 137 रनों से हराया और फिर प्रिटोरिया कैपिटल्स को 48 रनों से हराया. टीम 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, क्योंकि उन्होंने दोनों मैचों से बोनस पॉइंट्स भी हासिल किए हैं. टूर्नामेंट में उनका नेट रन रेट भी +4.625 है.