T20 वर्ल्ड कप में कुदरत का निजाम, पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल के लिए कर सकता है क्वालीफाई, जानें कैस?
Pakistan semifinal Scenario: टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के दो मैचों के बाद पाकिस्तान के पास केवल एक अंक है.
Published : February 25, 2026 at 12:49 PM IST
Pakistan semifinal Scenario: पाकिस्तान को मंगलवार 24 फरवरी को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस हार ने उन्हें सेमीफाइनल से बाहर होने की कगार पर ला खड़ा कर दिया है. पाकिस्तान सुपर 8 के ग्रुप टू में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ है. जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब ग्रुप की तीन टीमें एक स्पॉट के लिए लड़ रही हैं.
पाकिस्तान ने सुपर 8 में दो मैच खेलकर एक अंक हासिल किया है. क्योंकि उसका एक मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से रद्द हो गया था. अब उसके पास सुपर 8 का केवल एक मैच बचा है, जो उसे श्रीलंका से खेलना है. इस स्थिति ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकता है. लेकिन कुदरत का निजाम ऐसा है कि अभी भी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस है.
A superb show in the Super 8 from England! 🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) February 24, 2026
Captain Harry Brook anchored the chase in sensational fashion to ensure England claw past Pakistan. Which teams will join them in the semi-final? 💬
Up next 👉 ICC Men’s #T20WorldCup 👉 SUPER 8 | #SLvNZ | WED, FEB 25, 6 PM pic.twitter.com/tiuGTxnPKR
सुपर 8 के ग्रुप 2 में ये वो समीकरण हैं जिससे पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकता है.
पहला सिनेरियो
पाकिस्तान को अपने बचे हुए एक मैच में श्रीलंका को हराना होगा और फिर उसे ये उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका और इंग्लैंड दोनों न्यूजीलैंड को हरा दें. अगर ऐसा होता है तो न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक पॉइंट रहेगा, और श्रीलंका के पास दो ही पॉइंट रहेंगे. जिससे दोनों टीमें बाहर हो जाएंगी, और पाकिस्तान तीन पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.
दूसरा सिनेरियो
दुसरा समीकरण ये है कि पाकिस्तान श्रीलंका को बहुत बड़े अंतर से हराए और फिर न्यूजीलैंड अपने बचे हुए दो मैचों में से सिर्फ एक मैच जीत पाए. इस तरह, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सुपर 8 स्टेज में 3-3 पॉइंट के साथ खत्म करेंगे. लेकिन बेहतर नेट रन रेट की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.
Three spots remain in the semi-finals at the #T20WorldCup, but who will make it? 🤔— ICC (@ICC) February 25, 2026
More 👉 https://t.co/DAEHvrePfd pic.twitter.com/FFwmiSNGlC
इस सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए एक फायदा यह है कि वे अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड के एक दिन बाद 28 फरवरी को खेलेगा. इससे उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि सेमीफाइनल में जाने के लिए उन्हें कितने अंतर से जीत दर्ज करनी होगी.