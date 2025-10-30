ETV Bharat / sports

कजाकिस्तान में राजस्थान की बेटी का परचम, ब्रॉन्ज मेडल जीत बढ़ाया देश का मान

आर्ची पाखरोठ ने कजाक कुरेसी चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर प्रदेश के साथ देश का भी नाम रोशन किया है.

History in Kazakhstan
आर्ची पाखरोठ ने कजाकिस्तान में जीता ब्रॉन्ज मेडल (Source : Instagram)
अजमेर: कजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप 2025 में ब्यावर की बेटी आर्ची पाखरोठ ने कजाक कुरेसी प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन किया है. आर्ची ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है. आर्ची का कहना है कि मेरा मेडम देश को समर्पित है, लेकिन यह आगाज है. मेरी ख्वाइश है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए और भी मेडल जीत सकूं.

कजाकिस्तान कजाक कुरेसी एशियन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 27 से 30 अक्टूबर को हुआ. इस प्रतियोगिता में ब्यावर की बेटी ने देश का मान बढ़ाया है. ब्यावर में जन्मी आर्ची पाखरोठ उदयपुर से निजी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं. प्रथम वर्ष की छात्रा आर्ची पाखरोठ पहली बार विदेश की धरती पर खेलने गईं और कजाकिस्तान का मशहूर खेल कजाक कुरेसी में अपनी धाक जमाई और प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

आर्ची की मां ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

आर्ची की कामयाबी से घर में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्यावर में खुशी का माहौल है. आर्ची की माता ममता शर्मा ने बताया कि कजाकिस्तान से आर्ची देर शाम तक जयपुर पहुंचेगी. उन्होंने बताया कि बेटी की कामयाबी ने परिवार और ब्यावर का नाम ही नहीं, देश का नाम भी ऊंचा किया है. परिवार में आर्ची की कामयाबी से खुशी का माहौल है. अर्जी की मां ममता शर्मा ने बताया कि छोटी उम्र में ही आर्ची के पिता भारत पाखरोठ का निधन हो गया था. परिवार की जिम्मेदारी दादा मदनलाल पाखरोठ ने संभाली. दादा सेवानिवृत शिक्षक हैं. आर्ची की कामयाबी में दादा-दादी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है.

आसान नहीं था आर्ची का सफर : 2008 में पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. पिता कुरियर और फोटो स्टेट का काम करते थे. पिता के बाद बुजुर्ग दादा पर जिम्मेदारी आ गई. हालांकि, दादा ने हमेशा आर्ची और उनके भाई कनक को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. 6 साल की उम्र में आर्ची ने जूडो खेलना शुरू किया था. ब्यावर में प्रशिक्षण वह लिया करती थीं. उनका भाई कनक को भी खेल में रुचि थी, लेकिन बहन को आगे बढ़ाने के लिए कनक खेल छोड़कर रोजगार से जुड़े और बहन का आर्थिक रूप से सहयोग किया. आर्ची की माता ममता शर्मा बताती हैं कि ब्यावर के बाद भीलवाड़ा और उसके बाद हिसार में आर्ची ने प्रशिक्षण लिया. उन्होंने बताया कि आर्ची राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पदक जीत चुकी हैं.

पढ़ें : राजस्थान की बेटी कियाना ने किया कमाल, वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में जीता कांस्य पदक

जूडो के साथ कुश्ती की भी अच्छी खिलाड़ी हैं आर्ची : आर्ची के शुरुआती दौर में कोच रहे गौतम चौहान बताते हैं कि आर्ची बचपन से ही प्रतिभावान खिलाड़ी रही है. उसमें आगे बढ़ने की चाह है. इसलिए वह काफी मेहनत करती है. चौहान ने बताया कि स्कूल टूर्नामेंट में तीन बार लगातार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक हासिल किए हैं. आर्ची का मुख्य खेल जूडो है, लेकिन वह कुश्ती भी बहुत अच्छा खेलती है. कजाक कुरेसी भी जूडो और कुश्ती के समान ही खेल है. आर्ची पाखरोठ ने कजाक कुरेसी खेल में पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया है.

