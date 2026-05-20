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'आप जैसे लोगों की ही वजह से...' पीवी सिंधु ने विराट कोहली का मैसेज शेयर कर बोली बड़ी बात

PV Sindhu on Virat Kohli: भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने विराट कोहली की तारीफ करके उनके करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया.

पीवी सिंधु और विराट कोहली
पीवी सिंधु और विराट कोहली (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 10:05 AM IST

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PV Sindhu Virat Kohli: भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में बड़ी बात कही है. सिंधू का मानना है कि विराट जैसे लोगों की ही वजह से ही भारतीय खेल जगत आज बेहतर मुकाम पर है. बता दें कि ये दोनों महान खिलाड़ी मंगलवार (19 मई) को बेंगलुरु में हुए RCB इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट में मिले थे.

दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी ने विराट कोहली के साथ समिट में मुलाकात की अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसके साथ एक दिल छू लेने वाला मैसेज भी लिखा था. यह मैसेज देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया.

सिंधु ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'जब भी मुझे गाइडेंस की जरूरत पड़ी है, आप हमेशा सही सलाह और सही शब्दों के साथ मेरे साथ खड़े रहे हैं. भारतीय खेल जगत में एक सच्चे सीनियर खिलाड़ी का इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता: दरियादिल, जमीन से जुड़ा हुआ, प्रेरणा देने वाला, और हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार, ‘कभी पीछे मत हटना, PV,’ ये आप की सलाह मान ली. आप एक जबरदस्त इंसान हैं, वैसे ही बने रहिए. आप जैसे लोगों की वजह से ही भारतीय खेल जगत आज बेहतर मुकाम पर है.'

पीवी सिंधू ने हाल ही में कोर्ट के बाहर एक अहम लीडरशिप की जिम्मेदारी संभाली है. उन्हें BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है, जिससे उन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल में वोट देने का अधिकार मिल गया है.

वही दूसरी ओर, विराट कोहली आईपीएल 2026 में भी अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक और खिताब दिलाने की मुहिम में अहम भूमिका निभा रहे हैं. टीम ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है.

इस सीजन में भी 37 साल के कोहली RCB के लिए एक अहम खिलाड़ी साबित हुए हैं. टूर्नामेंट के एक बेहद अहम मोड़ पर, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ नाबाद शतक जड़कर टीम को जीत दिलाई थी.

क्रिकेट के अलावा, कोहली RCB की खेल और लीडरशिप से जुड़ी दूसरी पहलों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं. RCB इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट में वह एक प्रमुख वक्ता के तौर पर शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन, लीडरशिप, रिकवरी, मानसिक मजबूती और भारतीय खेलों के भविष्य जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की.

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